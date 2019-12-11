البراءة في أسمى صورها.. ماذا فعل طفل أطاحت سيارة بأمه؟ (فيديو)

حظي مقطع فيديو بانتشار واسع على منصات التواصل، لرد فعل غاضب من طفل بعدما صدمت سيارة والدته أثناء عبورهما أحد الشوارع في منطقة دادوكو بمدينة تشونغتشينغ الصينية.

ويظهر الفيديو الأم وهي تعبر الشارع من الجهة المخصصة للمارة، وكانت ممسكة بيد طفلها عندما صدمتهما إحدى السيارات من ناحية الأم فأطاحت بهما ووقعا على الأرض.

وببراءة الأطفال، انفجر الطفل باكيًا فزعًا مما حدث وخوفًا على والدته التي تلقت الصدمة المباشرة، وهرع نحو السيارة يركلها بقدمه قبل أن يعنف السائق ويصرخ في وجهه.

ثم عاد الطفل سريعًا ليحتضن والدته ويواسيها ويطمئن عليها وهو ما زال يبكي، ليحظى رد فعله بانتشار واسع على شبكة الإنترنت.

وتجمع المارة عقب وقوع الحادث، ونقل السائق المخطئ المرأة المصابة في سيارته إلى المستشفى، وحمّلت الشرطة سائق السيارة المسؤولية الكاملة عن الحادث.