صفقة القرن
الأربعاء 29 يناير 2020 23:26

البحرين مشيدة بـ "صفقة القرن": تدفع عملية السلام

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وملك البحرين الشيخ حمد بن عيسي
غيتي- أرشيفية
أشادت مملكة البحرين، اليوم الأربعاء، بـ"صفقة القرن" الأمريكية، معتبرة إياها تدفع عملية السلام في المنطقة.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية البحرينية، نشر على موقعها الإلكتروني، تعليقا على ما أسمته الوزارة "خطة السلام (الأمريكية) من أجل الازدهار".

ورحبت البحرين بالجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية لدفع عملية السلام في المنطقة، في أعقاب كشف الرئيس دونالد ترمب، عن خطته المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن"، للتسوية السياسية للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأوضحت الوزارة أنها تتطلع لبدء "مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والأمريكيين برعاية أمريكية، من أجل التوصل لاتفاق يلبي تطلعات الشعبين".

وقالت: "نعرب عن تطلعاتنا بأن تقوم الأطراف المعنية بدراسة ما تقدمت به الولايات المتحدة، وبدء مفاوضات لاتفاق يلبي تطلعات الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في تحقيق السلام الشامل والعادل فيما بينهما، ويؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ويدعم الأمن والسلم في المنطقة".

وأضافت أن موقف البحرين "ثابت وراسخ من القضية الفلسطينية"، لافتة إلى دعم المنامة "لاستعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة كغيره من شعوب العالم".

ومساء أمس الثلاثاء، أعلن ترمب في مؤتمر صحفي بواشنطن، "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، وسفراء الإمارات والبحرين وسلطنة عمان لدى واشنطن.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة لإسرائيل.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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صفقة القرن
البحرين
ترمب

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