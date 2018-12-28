الجمعة 28 ديسمبر 2018 18:13
البحرين: لم نقطع علاقتنا بسوريا وندعم حماية أراضيها من أي انتهاك
قال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة إن بلاده لم تقطع علاقاتها مع سوريا "رغم الظروف الصعبة"، وذلك بعد يوم من إعادة فتح السفارة الإماراتية في سوريا.
التفاصيل:
- الوزير البحريني كتب على تويتر "سوريا بلد عربي رئيسي في المنطقة، لم ننقطع عنه ولم ينقطع عنا... نقف معه في حماية سيادته وأراضيه من أي انتهاك".
- الوزير أضاف "نقف معه في إعادة الاستقرار إلى ربوعه وتحقيق الأمن والازدهار لشعبه الشقيق".
سوريا بلد عربي رئيسي في المنطقة ، لم ننقطع عنه و لم ينقطع عنا رغم الظروف الصعبة . نقف معه في حماية سيادته و أراضيه من اي انتهاك . و نقف معه في اعادة الاستقرار الى ربوعه و تحقيق الأمن و الازدهار لشعبه الشقيق #سوريا— خالد بن أحمد (@khalidalkhalifa) ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨
- وزارة الخارجية البحرينية أكدت في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين " حرص مملكة البحرين على استمرار العلاقات مع الجمهورية العربية السورية".
- الوزارة كشفت عن "استمرار العمل في سفارة مملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية الشقيقة علما بأن سفارة الجمهورية العربية السورية لدى مملكة البحرين تقوم بعملها"، مشيرة إلى أن "الرحلات الجوية بين البلدين قائمة دون انقطاع".
- البيان أكد "أهمية تعزيز الدور العربي وتفعيله من أجل الحفاظ على استقلال سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها ومنع مخاطر التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، بما يعزز الأمن والاستقرار فيها ويحقق للشعب السوري الشقيق طموحاته في السلام والتنمية والتقدم".
وزارة الخارجية تعلن عن استمرار العمل في سفارة مملكة #البحرين لدى الجمهورية العربية #السورية الشقيقة https://t.co/Ve4xVwoxtx pic.twitter.com/YSELJYYsCq— وزارة الخارجية 🇧🇭 (@bahdiplomatic) ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨
- ليس من الواضح من تعليق الوزير أو من بيان الخارجية البحرينية ما إذا كانت السفارة البحرينية في دمشق واصلت العمل خلال الحرب عندما قطعت معظم دول الخليج العربية، ومن بينها السعودية الحليف الوثيق للمنامة، العلاقات مع سوريا.
خلفية:
- الإعلان البحريني يأتي بعد يوم من إعادة فتح سفارة الإمارات في سوريا.
- إعادة فتح السفارة جاء بعد يوم من وصول قافلة تجارية إماراتية إلى الأراضي السورية، التي دخلتها من معبر نصيب - جابر الحدودي بين سوريا والأردن.
- أعيد افتتاح معبر نصيب-جابر الحدودي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري بعد ثلاث سنوات على إغلاقه.
- العاهل الأردني عبد الله الثاني قال قبل أيام، خلال لقائه مع مجموعة من الصحفيين الأردنيين "علاقاتنا ستعود مع سوريا كما كانت من قبل، نتمنى لسوريا كل الخير إن شاء الله".
- قبل عشرة أيام، قام الرئيس السوداني عمر البشير بزيارة مفاجئة إلى سوريا، وهي الأولى لرئيس عربي إلى دمشق منذ عام 2011.
- رئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي المملوك أجرى نهاية الأسبوع الماضي محادثات في العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة نادرة لمسؤول أمني سوري بارز إلى مصر بعد اندلاع النزاع في سوريا.
- الخميس، غادرت أول رحلة جوية سياحية منذ ثماني سنوات من سوريا الى تونس على متن طائرة تابعة لشركة "أجنحة الشام" الخاصة تقلّ نحو 160 شخصاً.
- وكالة رويترز نقلت الأسبوع الماضي عن دبلوماسي عربي، طلب عدم نشر اسمه، إنه يعتقد أن أغلبية الدول الأعضاء في الجامعة العربية تريد عودة سوريا إلى مقعدها الشاغر.
- لم يتضح بعد ما إذا كانت ستتم دعوة سوريا لحضور القمة العربية المقررة في تونس في نهاية شهر مارس/ آذار المقبل.
- الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي قال الأسبوع الماضي إنه "لا يوجد توافق عربي بشأن مسألة إعادة النظر بشأن قرار تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية".
- في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، علّقت الجامعة العربية عضوية سوريا فيها وطالبت الجيش السوري "بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين المناهضين للنظام".
- في مارس/ آذار 2012، سحبت السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين سفرائها من سوريا متهمة إياها بارتكاب "مجزرة جماعية ضد الشعب الأعزل"، في إشارة الى قمع الاحتجاجات الشعبية بالقوة.
- بخلاف دول الخليج العربية الأخرى أبقت سلطنة عمان على العلاقات مع دمشق.
المصدر
رويترز
وكالة أنباء البحرين
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية