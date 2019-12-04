خليجي 24
الأربعاء 4 ديسمبر 2019 21:47

البحرين سترسل مشجعي كرة قدم إلى قطر للمرة الأولى

منتخب البحرين يحتفل بفوزه على الكويت في خليجي 24
منتخب البحرين يحتفل بفوزه على الكويت في خليجي 24
غيتي
أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم الأربعاء إرسال طائرتين لنقل مشجعين بحرينيين إلى قطر لتشجيع منتخبهم الوطني في مباراة نصف نهائي كأس الخليج للمرة الأولى منذ قطع العلاقات بين البلدين.
التفاصيل
  • قال الاتحاد البحريني في بيان على صفحته الرسمية على إنستغرام إنه سيخصص طائرتين " لنقل الجماهير البحرينية لمؤازرة منتخبنا الوطني الأول في مباراة العراق ضمن نصف نهائي خليجي 24".
  • الاتحاد البحريني أعلن عن آلية للتسجيل للمشاركة في الرحلة.
  • وقطعت السعودية والامارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في 5 يونيو/حزيران 2017 بدعوى اتهام قطر بدعم "الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة قائلة إن الاتهامات لا أساس لها.
  • ومنذ اندلاع الخلاف، أغلقت الدول الثلاث إضافة إلى مصر، مجالاتها الجوية أمام الطائرات القطرية، وفرضت مقاطعة تجارية على الدولة الجارة.
  • لكن الدول الخليجية الثلاث أعلنت مشاركتها فجأة في بطولة كأس الخليج المقامة في قطر قبل أيام من انطلاق البطولة.
  • وتواجه البحرين العراق الخميس في ستاد عبد الله بن خليفة في الدحيل في الدور نصف النهائي من البطولة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
البحرين
قطر
كرة القدم
خليجي 24

اقرأ أيضا

Thumbnail
قطر بجانب البرازيل في كوبا أمريكا 2020
Thumbnail
لأول مرة.. روحاني يكشف تفاصيل مكالمة مع أوباما أدت إلى الاتفاق النووي

الأكثر قراءة

  1. قطر بجانب البرازيل في كوبا أمريكا 2020
  2. البحرين سترسل مشجعي كرة قدم إلى قطر للمرة الأولى
  3. لأول مرة.. روحاني يكشف تفاصيل مكالمة مع أوباما أدت إلى الاتفاق النووي
  4. شاهد: جولة لمصور إسرائيلي في الإمارات
  5. واشنطن تعلن استئناف المحادثات مع طالبان في قطر