الأربعاء 4 ديسمبر 2019 21:47
البحرين سترسل مشجعي كرة قدم إلى قطر للمرة الأولى
أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم الأربعاء إرسال طائرتين لنقل مشجعين بحرينيين إلى قطر لتشجيع منتخبهم الوطني في مباراة نصف نهائي كأس الخليج للمرة الأولى منذ قطع العلاقات بين البلدين.
التفاصيل
. الاتحاد البحريني لكرة القدم يخصص طائرتين لنقل الجماهير البحرينية لمؤازرة منتخبنا الوطني الأول في مباراة العراق ضمن نصف نهائي خليجي ٢٤، والتي ستقام غدًا الخميس ٥ ديسمبر الجاري، وسيعلن الاتحاد لاحقا عن آلية التسجيل للجماهير . #أحمرنا_فخرنا
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- قال الاتحاد البحريني في بيان على صفحته الرسمية على إنستغرام إنه سيخصص طائرتين " لنقل الجماهير البحرينية لمؤازرة منتخبنا الوطني الأول في مباراة العراق ضمن نصف نهائي خليجي 24".
- الاتحاد البحريني أعلن عن آلية للتسجيل للمشاركة في الرحلة.
- وقطعت السعودية والامارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في 5 يونيو/حزيران 2017 بدعوى اتهام قطر بدعم "الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة قائلة إن الاتهامات لا أساس لها.
- ومنذ اندلاع الخلاف، أغلقت الدول الثلاث إضافة إلى مصر، مجالاتها الجوية أمام الطائرات القطرية، وفرضت مقاطعة تجارية على الدولة الجارة.
- لكن الدول الخليجية الثلاث أعلنت مشاركتها فجأة في بطولة كأس الخليج المقامة في قطر قبل أيام من انطلاق البطولة.
- وتواجه البحرين العراق الخميس في ستاد عبد الله بن خليفة في الدحيل في الدور نصف النهائي من البطولة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات