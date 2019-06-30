البحرين تهاجم قطر بسبب وثائقي لـ "الجزيرة"

عاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة رويترز

هاجمت البحرين دولة قطر بسبب "فيلم وثائقي" تعتزم الجزيرة بثه قريبا ولم يعرض منه سوى مقطع صغير يحوي مقتطفات من كلمة لعاهل البحرين.

ما خفي أعظم مجلس الشورى ومجلس النواب البحرينيين نشرا بيانا مشتركا بشأن " تعمد النظام القطري التدخل السافر في الشأن البحريني".

البيان الذي أوردته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية قال: " أكد مجلس الشورى ومجلس النواب الممثلان عن الشعب البحريني رفضهما التام لاستمرار ممارسات النظام القطري وتعمّده إثارة الفتن والتأجيج والتدخّل السافر المعتاد منه في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وشق الصف الواحد وشرخ العلاقات الخليجية والتي باءت دوما بالفشل."

هاجم البيان قناة الجزيرة الإخبارية وبرنامج "ما خفي أعظم" الذي وصفه بـ "البرنامج المغرض" بسبب فيلم تسجيلي قال البيان إنه "يهدف لإثارة الفتن في المجتمع البحريني".

البيان: "نؤكد رفضنا التام لتدخل قناة الجزيرة القطرية السافر في الشأن الداخلي لمملكة البحرين".

البيان: "تقتات هذه القناة المسمومة على بث الفتن في المجتمعات بهدف العبث بالأمن والاستقرار وتنفيذ أجنداتٍ سافرة لا تخدم إلا الإرهاب الايراني في المنطقة."

البيان: " ندعو دولة قطر إلى التركيز على إيجاد حلول لمشكلاتها الداخلية والتفكير في إصلاحات سياسية وديمقراطية حقيقية والإيفاء بوعودها تجاه شعبها الذي يتطلع للديمقراطية." وثائقي ما خفي أعظم برنامج "ما خفي أعظم" بث مقطع فيديو قصير لفيلم تسجيلي مقرر عرضه قريبا يظهر فيه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وهو يؤكد أن مملكته دولة قانون ومؤسسات، وأن حرية التعبير عن الرأي مكفولة فيها بالقانون والدستور.

في المشهد التالي تُسمع أصوات رصاص بالشارع ويظهر أشخاص مطروحون بالشوارع، ثم يسمع صوت شخص يؤكد أنه يتوقع ملاحقته وآخرين للتخلص منهم لأنهم يمتلكون أسرارا "تضرهم"، من دون أن يكشف صاحب الصوت من الجهة التي تريد أن تتخلص منهم، أو ما الأسرار التي بحوزته.

برنامج "ما خفي أعظم" هو برنامج استقصائي تبثه قناة الجزيرة، وفتح البرنامج في حلقات سابقة الكثير من الملفات التي شابها الغموض.

في وقت سابق، كشف برنامج "ما خفي أعظم" تفاصيل دقيقة حول المحاولة الانقلابية على نظام الحكم بقطر عام 1996، ومنها الإشراف البحريني المباشر على التخطيط لعمليات تخريبية وصولا لإلقاء القبض على جميع المتورطين.

