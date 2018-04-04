البحرين
الأربعاء 4 أبريل 2018 23:36

البحرين تمنع دخول نائب دنماركي لاعتزامه زيارة ناشط مسجون

الجزيرة
قال نائب دنماركي وناشط حقوقي أمريكي إن السلطات البحرينية منعتهما من دخول البلاد لزيارة ناشط حقوقي مسجون.

وقال الناشط الحقوقي الأمريكي براين دولي إن السلطات البحرينية أبعدته مع عضو البرلمان الدنماركي لارس اسلان راسموسن في مطار المنامة بعد أن اعتبرتهما "خطرًا أمنيًا".

وكان الرجلان يخططان لزيارة الناشط الحقوقي البحريني الدنماركي عبد الهادي الخواجة، الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في البحرين.

وقال دولي في بيان "منع البرلمانيين وجماعات حقوق الإنسان والصحفيين من دخول البلاد يظهر حجم ما يريد النظام إخفاءه".

وقال راسموسن "جئنا لنظهر أن الخواجة وغيره من نشطاء حقوق الإنسان في السجون لم يطويهم النسيان ولتذكير الحكومة الدنماركية بأن عليها أن تضغط أكثر من أجل إطلاق سراحه".

وأوضح راسموسن أن "الخواجة مواطن دنماركي، وجئت إلى البحرين لمقابلته، وأقول له إننا نثير قضيته في البرلمان الدنماركي وعبر أوربا".

ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الحكومة البحرينية قوله إن الرجلين منعا من دخول البحرين صباح اليوم (الأربعاء 4 أبريل/ نيسان) لعدم التزامهما بإجراءات التأشيرة والهجرة الواضحة.

وأضاف أن الشخصين وصلا على الأرجح وهما على علم كامل برفض السماح بدخولهما نتيجة عدم اتباع هذه الإجراءات.

ويعمل دولي مستشارا في مركز الخليج لحقوق الإنسان الذي شارك الخواجة في تأسيسه قبل اعتقاله مع نبيل رجب وهو ناشط بارز آخر سجنته السلطات.

ويقضي الخواجة حكما بالسجن المؤبد بعد إدانته في اتهامات بالإرهاب ومحاولة قلب نظام الحكم. ومنذ سجنه دعت الحكومة الدنماركية مرارا البحرين لإطلاق سراح الخواجة أو تسليمه.

المصدر
رويترز
وكالة الأنباء الألمانية
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البحرين
منع دخول
ناشط حقوقي بحريني
عبد الهادي الخواجة
نبيل رجب

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