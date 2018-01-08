البحرين
الاثنين 8 يناير 2018 19:35

البحرين ترفع أسعار البنزين لتحسين مالية الدولة

غيتي
قالت وكالة أنباء البحرين نقلا عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز إن البحرين رفعت أسعار البنزين اليوم الاثنين لجعلها أكثر اقترابا من المستويات الدولية.

وارتفع سعر البنزين أوكتين91 من 125 فلسا (33 سنتا أمريكيا) إلى 140 فلسا للتر (37 سنتا أمريكيا)، في حين زاد سعر البنزين أوكتين92 للتر من 160 فلسا إلى 200 فلس (53 سنتا). ورغم هذه الزيادة فإن أسعار البنزين في البحرين تبقى بين الأدنى في العالم.

وتتعرض ميزانية الدولة الخليجية الصغيرة لضغوط شديدة من تكلفة الدعم الذي يبقي أسعار الوقود منخفضة.

ولم تذكر الوكالة حجم الأموال التي ستدخرها الحكومة من رفع أسعار البنزين.

المصدر
رويترز
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زيادة أسعار
بنزين

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