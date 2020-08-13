التطبيع مع إسرائيل
الخميس 13 أغسطس 2020 22:23

البحرين ترحب باتفاق التطبيع الإماراتي مع إسرائيل

ملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة
غيتي
رحبت مملكة البحرين بإعلان الإمارات وإسرائيل عن اتفاق لتطبيع العلاقات، في أول تعليق من دولة خليجية على الاتفاق، معتبرة أن "الخطوة التاريخية" ستسهم في "تعزيز الاستقرار" في المنطقة.

وأعربت البحرين في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية عن "بالغ التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة"، مضيفة "هذه الخطوة التاريخية ستسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة".

وتابع البيان "تتطلع مملكة البحرين إلى مواصلة الجهود للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي".

وتوصلت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، الخميس، إلى اتفاق "تاريخي" حول تطبيع العلاقات، هو الأول مع دولة عربية بعد اتفاقات السلام الموقعة مع مصر والأردن والفلسطينيين.

والإمارات هي أول دولة خليجية تطبع العلاقات بشكل كامل مع إسرائيل، في خطوة تأتي في أعقاب مؤشرات على التقارب في السنوات الأخيرة بينها استقبال فرق رياضية إسرائيلية والسماح لوزراء إسرائيليين بالتحدث في مؤتمرات والتجول في الدولة الخليجية بغرض السياحة.

وكانت البحرين قد استقبلت العام الماضي صحفيين إسرائيليين خلال مؤتمر كشف خلاله عن خطة أمريكية للسلام، بينما قالت المملكة إن إسرائيل "جزء من تراث هذه المنطقة بأكملها" وأجرى وزير خارجيتها مقابلة مع قناة إسرائيلية.

المصدر
الجزيرة مباشر
الفرنسية

اقرأ أيضا

Thumbnail
أكثر من 750 ألف وفاة في العالم بفيروس كورونا
Thumbnail
أبو تريكة يعلق على اتفاق التطبيع الإماراتي مع إسرائيل.. ماذا قال؟
Thumbnail
حماس: تطبيع الإمارات مع الاحتلال "طعنة غادرة لتضحيات شعبنا"
Thumbnail
السيسي أول رئيس عربي يرحب بالتطبيع بين الإمارات وإسرائيل
Thumbnail
ماما فرنسا وحنين خادع في لبنان!!

الأكثر قراءة

  1. شاهد: لاعب يكسر ساقه أثناء محاولته استخلاص الكرة
  2. أردوغان: الغرب صمت حيال إعدام "نظامي" لأنه مسلم
  3. الصين تؤكد سيطرتها على مجالها الجوي
  4. قطر: إعادة الثقة بين دول الخليج تتطلب وقتا طويلا
  5. الخن: سقوط قتيل كل 10 دقائق في سوريا