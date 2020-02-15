البحرين وإسرائيل
السبت 15 فبراير 2020 23:37

البحرين: السجن 3 سنوات لإحراق العلم الإسرائيلي

حرق علم إسرائيل
حرق علم إسرائيل
غيتي
قضت محكمة في البحرين بالسجن 3 سنوات على شخص أحرق العلم الإسرائيلي خلال مظاهرة لمناصرة القدس والقضية الفلسطينية.

وذكرت صحيفة "البلاد" البحرينية أن " محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى قضت برفض طعن مدان بالتجمهر والشغب مدعيا أنه تجمهر نصرة للقضية الفلسطينية فأحرق وآخر، قُضي بإدانته ومجهولين، العلم الإسرائيلي ومنقولات أخرى، وأيدت سجنه لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهامات."

وأثار الحكم انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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علم إسرائيل

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