قطاع غزة
الثلاثاء 2 أبريل 2019 11:56

البحرية المصرية تعتقل 4 صيادين فلسطينيين في رفح

اعتقلت البحرية المصرية، صباح اليوم الثلاثاء، أربعة صيادين فلسطينيين وأصابت آخر، في عرض بحر مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
التفاصيل:
  • صياد شاهد على عملية الاعتقال لـ"الجزيرة مباشر": "كنا نصطاد داخل الحدود البحرية الفلسطينية، تنفيذا لقرار الاحتلال بتوسيع مساحة الصيد، وفتح البحر أمامنا، لكن الاعتراض جاء من البحرية المصرية، وليس الإسرائيلية كما توقعنا".
  • وكالة "معا" الفلسطينية نقلت عن مصدر قوله إن البحرية المصرية دخلت المياه الفلسطينية في بحر رفح لمسافة 300 متر واعتقلت أربعة صيادين بينما تمكن المصاب من القفز داخل المياه.
  • الصياد المصاب هو محمد أبو سليمة، والمعتقلون هم: صهيب أبو سليمة وثلاثة آخرين من عائلة واحدة وهم "خالد ورأفت ومصعب قنن".
  • البحرية المصرية صادرت الزورق الذي كان الصيادون الخمسة على متنه.
تصريحات نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عيّاش:
  • زورق حربي مصري اعترض صباح اليوم، قاربين على متنهما أربعة صيادين في عرض بحر مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.
  • القارب الأول الذي تم اعتراضه، صغير من نوع مجداف، وكان على متنه صياد فلسطيني يزاول مهنة الصيد في عرض بحر مدينة رفح الفلسطينية.
  • بعد مدة قصيرة تم اعتراض قارب صيد آخر واعتقال ثلاثة صيادين كانوا على متنه ومصادرته.

 خلفيات:
  • خلال الأعوام الماضية، سُجلت عدة اعتقالات في صفوف الصيادين الفلسطينيين من قبل البحرية المصرية، خلال مزاولتهم مهنة الصيد على الحدود المصرية - الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.
  • البحرية المصرية كانت قد قتلت في نوفمبر 2018 الصياد الفلسطيني مصطفى خضر أبو عودة (30 عامًا)، عقب إطلاقها النار تجاه قارب صيد على الحدود البحرية الجنوبية للقطاع.
  • سبق أن أطلقت البحرية المصرية النار باتجاه قوارب من غزة بعد أن اتهمتها بدخول المياه المصرية.
  • يأتي ذلك عقب يومين من توسيع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمسافة الصيد في بحر القطاع لنحو 15 ميلًا من ميناء غزة حتى الحدود المصرية.
  • صحيفة "يديعوت أحرونوت" ذكرت أن "إسرائيل" زادت مساحة الصيد حتى 28 كيلومترًا (15 ميلًا بحريًا) في عمق البحر، وهي خطوة غير مسبوقة منذ عام 2000، ومنذ التوقيع على اتفاقيات أوسلو.
  • "إسرائيل" تفرض منذ عام 2006 حصارًا بحريًا على القطاع الساحلي الفلسطيني، بما فيها الحصار البري وتعلل ذلك بمخاوف أمنية.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات ومواقع فلسطينية
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نقيب الصيادين الفلسطينيين

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