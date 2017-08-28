أمريكا
الاثنين 28 أغسطس 2017 09:13

البحرية الأمريكية تنتشل جميع جثث البحارة المفقودين بعد حادث تصادم

البحرية الأمريكية
البحرية الأمريكية
أرشيف
أكدت البحرية الأمريكية اليوم الاثنين إنها انتشلت جثث جميع البحارة العشرة الذين قتلوا جراء اصطدام المدمرة جون إس. مكين بسفينة تجارية في منطقة قرب سنغافورة وماليزيا.

وقع التصادم بين المدمرة المزودة بصواريخ موجهة وناقلة النفط (ألنيك إم.سي) بينما كانت المدمرة الأمريكية في طريقها إلى سنغافورة في زيارة روتينية للميناء.

وقال الأسطول السابع الأمريكي في بيان على موقعه الإلكتروني "انتشل غواصون من البحرية الأمريكية ومشاة البحرية الآن جميع رفات البحارة العشرة".

جاء ذلك بعد أن أعلنت البحرية يوم الخميس تعليق عملية البحث عن البحارة بعد العثور على جثة أحدهم وتحديد هويته.

المصدر
رويترز
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