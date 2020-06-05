قطر
الجمعة 5 يونيو 2020 20:42

الباكر: رغم الحصار.. القطرية حققت نموا في حجم الأسطول والوجهات (فيديو)

قال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إن الشركة حققت في ظل الحصار نموا قدر بنحو 30 % في حجم الأسطول، بالإضافة إلى 24 وجهة جديدة.

وأضاف الباكر في مقابلة مع قناة الجزيرة الإنجليزية،الخميس،أن الشركة تقوم باتباع كل الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها في الدولة للوقاية من فيروس كورونا، عبر إجراءات التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات والمعقمات إضافة إلى الألبسة الواقية للأطقم العاملة في  الطائرات.

وبالنسبة للقادمين إلى قطر قال الباكر، إنه سيتم فحص القادمين ثم الانتظار في المطار، حتى تظهر نتيجة الفحص وفي هذا الأثناء عليهم البقاء في حجر صحي لمدة 14 يوما.

وبخصوص التباعد الاجتماعي في الدرجة السياحية، أقّر الباكر بصعوبة ذلك وقال إن ذلك سيكون له تكلفة اقتصادية كبيرة بترك مقعد فارغ بين الركاب وأشار إلى أن الشركة ستقوم بتوزيع الكمامات على المسافرين.

وعن تأثير حصار قطر أداء الشركة، قال الباكر، إن الشركة حققت في ظل الحصار من قبل جيرانها نموا قدر بنحو 30% من حجم الأسطول، وأضاف: "فقدنا 18 وجهة بسبب الحصار في الأشهر الثمانية عشر الأولى لكن زدنا 24 وجهة جديدة".

ولفت الباكر إلى الصعوبات الكبيرة والخسائر التي طالت شركات الطيران بسبب الجائحة، وقال إن القطرية تفعل ما بوسعها، مشيرا إلى أن الشركة كانت تقوم برحلات عديدة حتى في ظل الجائحة وقامت بتوصيل آلاف العالقين إلى وجهاتهم.

وبخصوص النظرة المستقبلية، أوضح الباكر أن الشركة ستعمل حاليا وأنه عندما يوجد لقاح وينتظم السفر سترجع إلى العمل بكامل طاقتها، للعودة إلى النمو التي حققته في السنوات الأخيرة.

المصدر
الجزيرة مباشر
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الخطوط الجوية القطرية
حصار قطر
نمو
رحلات
إجراءات احترازية

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