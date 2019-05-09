قطر
الخميس 9 مايو 2019 12:34

الباكر: تصريحاتي أخرجت من سياقها و750 مصريا يعملون لدى "القطرية"

أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية
أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية
رويترز
قال أكبر الباكر، الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة في قطر، إن ما تناقلته وسائل الإعلام الأسبوع الماضي من تصريحات حول عدم الترحيب ببعض الجنسيات اقتطعت من سياقها.
تصريحات الباكر:
  • الباكر الذي يشغل أيضًا الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أوضح في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "قنا"، مساء الأربعاء، أنه كان يتحدث بشكل عاطفي بصفته مواطنًا قطريًا متضررًا من الحصار المفروض على البلاد.
  • الباكر: دولة قطر ترحب بجميع الجنسيات بما فيها المواطنون الذين يحملون جنسية دول الحصار والذين يتوافدون على الدوحة.
  • الباكر: يعمل لدى القطرية 750 موظفًا بعضهم من كبار الموظفين في الناقلة من الجنسية المصرية.
  • الخطوط القطرية تعتبر إحدى أكبر شركات النقل الجوي في الشرق الأوسط، بأسطول يضم 250 طائرة متنوعة الحجم.
  • الباكر لفت إلى أن وسائل الإعلام التي اقتطعت التصريحات الماضية تجاهلت إعرابه في نفس السياق عن انفتاح دولة قطر على جميع دول العالم واستعدادها للانفتاح على دول الحصار التي إن تقدمت بخطوة ستتبعها الدوحة بخطوات حسبما أكدت قيادة البلد في وقت سابق.
خلفيات:
  • الباكر كان قد أعرب في تصريحات "السبت" عن رفض الدوحة منح مواطني مصر تأشيرات دخول، جراء موقف القاهرة في الأزمة الخليجية، ما أثار ردود فعل واسعة عبر منصات التواصل.

  • مكتب الاتصال الحكومي في قطر، أصدر في اليوم التالي بيانًا أكد فيه أن وزارة الداخلية هي الجهة المعنية بإصدار تأشيرات دخول إلى البلاد، وأن الدوحة حريصة على تواصل شعوب المنطقة وعدم إقحامها في الخلافات بين الدول.

  • في يونيو/ حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت حصارا بريا وجويا على الدوحة بدعوى دعمها لـ"الإرهاب"، الأمر الذي تنفيه قطر بشكل قاطع، وتقول إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء القطرية
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دول الحصار
قطر
أكبر الباكر
الخطوط الجوية القطرية
الأزمة الخليجية
المصريون
تأشيرات دخول
مكتب الاتصال الحكومي في قطر

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