شركات طيران
الاثنين 16 يوليو 2018 22:07

الباكر: القطرية تتأقلم مع الحصار

أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية
أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية
رويترز
قال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية إن الشركة تتأقلم مع الحصار المفروض على الدوحة والذي يمنعها من العمل على بعض المسارات الجوية.

الباكر: القيود لن تدفع القطرية بالضرورة إلى تكبد خسائر في السنة المالية الحالية.

الباكر خلال معرض فارنبورو الجوي: من المحتمل أن نتكبد خسارة في سنتنا المالية الحالية لكنه مجرد احتمال.

الباكر: نتائج السنة المالية المنتهية في مارس/آذار 2018 ستعلن خلال الأسابيع المقبلة.

الباكر: الشركة تتحوط بشكل متوسط فحسب في أسعار الوقود وقد يتعين عليها أن تزيد التحوط في المستقبل نظرا لارتفاع أسعار النفط.

المصدر
رويترز
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شركات طيران
اقتصاد
قطر
الخطوط الجوية القطرية

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