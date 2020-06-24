تطبيع
الأربعاء 24 يونيو 2020 13:59

الانتقالي الجنوبي اليمني "المدعوم إماراتيا": مستعدون للاعتراف بإسرائيل (فيديو)

هاني بن بريك-نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات ( وسط)
الجزيرة
قال هاني بن بريك نائب رئيس هيئة المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي في اليمن، المدعوم من الإمارات، إن المجلس يؤيد دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية.

وأوضح هاني بن بريك، المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل، أن المجلس لا يكن العداء لأي دولة أو ديانة أو شخص في العالم، مروجًا للتطبيع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال هاني بن بريك في فيديو تداوله أنصار الانتقالي، إن المجلس لا يعادي إلا من يعادي الجنوب اليمني، داعيا الفلسطينيين للعيش بسلام إلى جانب الإسرائيليين.

هاني بن بريك، الذي يقيم لفترات طويلة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، قال إن الإسرائيليين يرون أن لديهم حقا في الأرض، كما يرى الفلسطينيون ذلك، بحسب ما ذكر.

وصدرت عن بن بريك تصريحات سابقة، أثارت الجدل والاستغراب، إذ أفتى لعناصره بجواز الإفطار في شهر رمضان، كما أصدر فتوى أحل فيها بجواز قتل الجندي اليمني.

حملة ترويجية للتطبيع مع إسرائيل

من ناحية أخرى، شارك الصحفي حسين حنشي رئيس مركز للبحوث يرتبط بالمجلس الانفصالي الجنوبي الذي تدعمه الإمارات، على قناة "آي24نيوز" الإسرائيلية، للترويج للتطبيع والحديث عن مستقبل العلاقة مع اسرائيل.

الصحفي حنشي، رئيس مركز عدن للبحوث الإستراتيجية -مركز يرتبط بالمجلس الانفصالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، ذكر في صفحته على فيسبوك، بأن قناة إسرائيلية قد أجرت مقابلة معه.

وفسر الحنشي هذه الخطوة على صفحته بفيسبوك بتفسير اعتبره البعض مثيرا للسخرية، إذ قال إنها جاءت لقطع الطريق عن شخصيات من "الإخوان المسلمين" من المشاركة في القناة الإسرائيلية الناطقة بالعربية.

وانتقد مغردون خطوة قيادة المجلس الانتقالي، مشيرين إلى أن تطبيعهم العلني مع إسرائيل يناقض كونهم حركة تحرر وطني كما يدّعون.

وقال ناشطون إن التحالف مع العدو الإسرائيلي لجلب مكاسب في الطريق نحو الانفصال يستفز الشعوب العربية.

المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام
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اليمن
الإمارات
هاني بن بريك
المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي
إسرائيل
صحفي يمني
تطبيع

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