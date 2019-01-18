الجمعة 18 يناير 2019 20:45
الانتخابات الرئاسية في الجزائر في أبريل المقبل
أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد ستجرى في شهر أبريل/ نيسان المقبل.
التفاصيل:
- الرئاسة الجزائرية قالت في بيان "أصدر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم الخميس 18 أبريل 2019".
- الولاية الحالية لبوتفليقة هي الرابعة، وتنتهي في 28 أبريل/ نيسان القادم.
- لم يعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، 81 عاما، ما إذا كان سيترشح لولاية خامسة أم لا، رغم دعوات عدة له منذ أشهر للترشح لولاية جديدة.
- عام 2014، لم يقدم بوتفليقة أوراق ترشحه إلا في آخر أيام المهلة القانونية.
- لا يظهر بوتفليقة إلا نادرا ويتنقل على كرسي متحرك.
- حتى الآن، لم يعلن أي مرشح جدي نيته خوض السباق الرئاسي.
- بعض قادة الأحزاب وكتاب في الصحف الجزائرية طرحوا في الأيام الماضية تأجيل الاقتراع وتمديد ولاية بوتفليقة.
- يبدأ المجلس الدستوري في تلقى طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في الرابع من مارس/ آذار المقبل.
- بوتفليقة انتخب دائما منذ 2004 من الجولة الأولى وبنسبة تفوق 80 % ، وأعيد انتخابه بفارق كبير في 2014 بعد حصوله على 81.5% من الأصوات في الجولة الأولى.
- في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أعلن جما ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني والمعروف بقربه من بوتفليقة، أن بوتفليقة سيكون المرشح الوحيد للحزب في 2019.
- ولد عباس أقر لاحقا بأنه سأل الرئيس في الأمر لكن لم يحصل على إجابة منه. واضطر بعد 15 يوما الى الاستقالة من منصبه "لأسباب صحية".
المصدر
وكالة الأنباء الفرنسية
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