الانتخابات التركية: تابع فرز الأصوات لحظة بلحظة

بدأت لجنة الانتخابات فرز أصوات الناخبين الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، مع انتهاء عملية التصويت داخل البلاد، في الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد.

وفيما يلي متابعة لأبرز المستجدات على سير عملية الفرز:

- بعد فرز 50% من الصناديق أردوغان يحصل على 56% ومنافسه إنجه يحصل على 28% من الأصوات.

- أردوغان يحصل على أكثر من 8 مليون بنسبة 57% بعد فرز أكثر من 30% من الأصوات.

- مراسل الجزيرة: بعد فرز 20% من الأصوات وأردوغان يحصل على 59%

- النتائج الأولية لفرز الأصوات تشير إلى تقدم أردوغان في الانتخابات الرئاسية في تركيا بعد فرز حوالي 10% من الصناديق.

- حصل أردوغان على 2.5 مليون صوت حتى الآن بنسبة 52.56%، في حين حصل منافسه محرم أنجيه على 1.26 مليون صوت بنسبة 26.33%

- حل حزب العدالة والتنمية في المرتبة الأولى إذ حصل على 1.396 مليون صوت بنسبة 45.38%، في حين حل حزب الشعب الجمهوري في المرتبة الثانية ب 825ألف بنسبة 26.82% بعد فرز حوالي 6% من الأصوات.

- اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أعلنت انتهاء عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي شهدتها البلاد بحلول الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي.

- قالت الداخلية التركية إنها اتخذت إجراءات قانونية بحق 10 أجانب، بعد محاولتهم التدخل في سير العملية الانتخابية عبر التعريف عن أنفسهم بأنهم مراقبون دوليون يتبعون لمنظمة الأمن والتعاون في أوربا، رغم عدم صلتهم بالمنظمة المذكورة وعدم امتلاكهم بطاقة اعتماد لمراقبة الانتخابات.

- الـ 10 أجانب هم 3 فرنسيين في ولاية آغري (شرق) و3 ألمان في ولاية شرناق (جنوب شرق) و4 إيطاليين واحد منهم في ولاية باطمان و3 في ولاية ديار بكر (جنوب شرق).

- قال مرشح حزب الشعب الجمهوري التركي لرئاسة الجمهورية، محرّم إينجة، إنه يعتزم التوجه اليوم إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات في العاصمة أنقرة، للوقوف على سير العملية الانتخابية.

- أعرب إينجة في تصريح صحفي عقب إدلائه بصوته الانتخابي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أحد المراكز الانتخابية بمدينة يالوفا (غرب)، عن ثقته بالفوز.

مرشح "حزب الشعب الجمهوري" محرم إنجه بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة

- أدلى زعيم حزب الحركة القومية، دولت باهجة لي، بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وقال في تصريحاته للصحفيين عقب الإدلاء بصوته، في العاصمة أنقرة، على أهمية هذا اليوم: أنا على ثقة بأن تركيا ستدخل مرحلة جديدة في ظل انتخابات آمنة ومستقرة.



- من المنتظر أن يتقدم 56 مليونا و322 ألفا و632 ناخباً للإدلاء بأصواتهم في 180 ألفا و64 صندوقا انتخابيا، موزعين على جميع أنحاء الولايات التركية.



- تجري العملية الانتخابية في عموم البلاد بين الساعة (08:00 و17:00) بالتوقيت المحلي، مع إمكانية اتخاذ إجراءات استثنائية في حال لم يكف الوقت في بعض المراكز المزدحمة.



- لدواعٍ أمنية، نقلت مروحيات عسكرية البطاقات وموظفي اللجان الانتخابية في ثلاث ولايات جنوب شرقي تركيا، هي وان ودياربكر وسيعرت، إلى مراكز الاقتراع في عدد من المناطق بالولايات المذكورة.



- عدد مقاعد البرلمان الجديد ارتفعت إلى 600 مقعد بعدما كانت 500، ومدة الدورة البرلمانية خمس سنوات بدل أربع.

ميرال أقشنر، مرشحة حزب الخير تدلي بصوتها في الانتخابات التركية

- يتنافس على منصب الرئيس 6 مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، ومحرم إنجه مرشح حزب الشعب الجمهوري، وميرال أقشنر، مرشحة حزب "إيي"، بينما تشارك ثمانية أحزاب في السباق لنيل أغلبية مقاعد البرلمان.

- خلال عملية الاقتراع المرتقبة، يدلي الناخب بصوته في بطاقتين انتخابيتين، الأولى للرئاسة والثانية للبرلمان، ثم يضعهما داخل ظرف وبعدها في صندوق الاقتراع.



- الفوز بالرئاسة يقتضي الحصول على 50% + 1 من الأصوات وفي حال عدم تحقيق ذلك يتنافس الفائزان بأكثر الأصوات في جولة إعادة يوم 8 يوليو المقبل.

- للمرة الأولى سيتم تطبيق نظام الصناديق الجوالة من أجل المرضى المقعدين وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث ستصل الصناديق بناء على طلبهم إلى مكان إقاماتهم، وتم تخصيص 1303 صناديق من أجل 17 ألفا و258 ناخبا مقعدا تتوفر فيهم المعايير اللازمة لتوفير هذه الخدمة.



- انتهت يوم الثلاثاء الماضي، عملية الاقتراع للمواطنين الأتراك في الخارج بعد 13 يوما من التصويت، حيث أقامت السلطات التركية صناديق اقتراع بـ 123 ممثلية خارجية في 60 دولة، بينها 63 ممثلية بأوربا التي يعيش فيها نحو 2.5 مليون ناخب.

-وبلغ عدد المصوتين في البعثات والمعابر الحدودية مليونا و486 ألفا و532 ناخبا.

- هذه الانتخابات هي الأولى بعد تعديلات دستورية وُصفت بالتاريخية، وتمنح الرئيس المقبل صلاحياتٍ واسعة َ النطاق.

- اختتم أردوغان وإنجه حملاتهما الانتخابية بعقد مؤتمرات في إسطنبول (السبت) قبل يوم من انتخابات يرى كثيرون أنها الأهم في تركيا منذ عقود.

- سيحصل الفائز بالرئاسة في التصويت الذي يجرى اليوم على صلاحيات تنفيذية جديدة واسعة النطاق بموجب تعديل دستوري دعمه أردوغان وتم التصديق عليه العام الماضي.

رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليتشدار أوغلو أثناء إدلائه بصوته في الانتخابات

اللاجئون السوريون

- مرشح حزب الشعب الجمهوري للرئاسة محرم إنجه، وهو معلم سابق، تعهد مرارا خلال حملته بإعادة السوريين لبلادهم.

- كرر محرم إنجه التعهد خلال حشد انتخابي قائلا إنه سيصلح العلاقات مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد ويعين سفيرا في دمشق في غضون 10 أيام من انتخابه.

- يعيش ما يربو على 3.5 مليون سوري فروا من الصراع في بلدهم في تركيا وأصبح وجودهم قضية من قضايا الانتخابات إذ يعتبرهم بعض الأتراك عبئا اقتصاديا وتهديدا لفرص العمل المتاحة أمامهم.

