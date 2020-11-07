المسلمون الأمريكيون
السبت 7 نوفمبر 2020 16:34

الانتخابات الأمريكية.. المرشحون المسلمون يحققون نتائج لافتة

مواقع التواصل
أفادت ثلاث منظمات مدافعة عن حقوق المسلمين بأن أكثر من نصف المرشحين المسلمين لشغل مناصب في مجالس الولايات الأمريكية فازوا في الانتخابات العامة التي جرت بالتزامن مع انتخابات الرئاسة.

وذكر بيان مشترك صادر عن منظمة مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) و"جيت باك " و"إم باور تشينج"، الجمعة، أن 57 مرشحا أمريكيا مسلما من أصل 110 ترشحوا لمختلف المناصب، فازوا في انتخابات مجالس الولايات.

وحسب البيان، فإن عدد المرشحين المسلمين في انتخابات هذا العام هو الأعلى منذ 2016، حيث خاضوا المنافسة في 24 ولاية أمريكية، إضافة للعاصمة واشنطن.

كما أوضح البيان أن سبعة من إجمالي الفائزين الـ57 دخلوا التاريخ كأول مسلمين تم انتخابهم لمجالس الولايات.

بدوره، قال محمد ميسوري، المدير التنفيذي لمنظمة "جيت باك"، في بيان "تعد زيادة تمثيلنا السياسي جزءا هاما في هزيمة التصاعد العنيف لظاهرة الإسلاموفوبيا هنا وحول العالم لأنه يجبر المسؤولين المنتخبين ووسائل الإعلام على تضمين وجهة نظرنا في السرد المتعلق بالرعاية الصحية والاقتصاد والنظام القانوني الجنائي وكل قضية أخرى تؤثر على حياة الأمريكيين".

وذكر البيان المشترك أن المنظمات الثلاث تخطط لتوزيع قائمة كاملة بالمرشحين للانتخابات المحلية والتمهيدية والعامة بعد إعلان نتائج الانتخابات العامة.

المصدر
الأناضول

اقرأ أيضا

Thumbnail
لحظات وثقتها الكاميرات لتسونامي جزئي أعقب زلزال إزمير (فيديو)
Thumbnail
السودان.. نعي واسع للمقرئ الشهير الشيخ نورين بعد وفاته إثر حادث سير
Thumbnail
طائرة بيرقدار التركية تجتاز اختبار إصابة الأهداف باستخدام كاميرا محلية (فيديو)
Thumbnail
أذربيجان تعلن تحرير 16 قرية وتدمير مواقع أرمينية لإطلاق قذائف الهاون (فيديو)
Thumbnail
الانتخابات الأمريكية.. لماذا يستغرق فرز الأصوات وقتا طويلا؟

الأكثر قراءة

  1. الصين تؤكد سيطرتها على مجالها الجوي
  2. زراعة "النجيل" في غزة تزدهر رغم الحصار
  3. شاهد: لاعب يكسر ساقه أثناء محاولته استخلاص الكرة
  4. أردوغان: الغرب صمت حيال إعدام "نظامي" لأنه مسلم
  5. سوريا: قتلى بقصف على حماة وإدلب وبوتين يتحدث عن مرحلة سياسية