الانتخابات الأمريكية
الأربعاء 4 نوفمبر 2020 13:32

الانتخابات الأمريكية.. الشرطة تنتشر ومنع التجمعات واعتقال عشرات في لوس أنجلوس (فيديو)

متظاهرو العدالة العرقية يسيرون من حي الكابيتول هيل في سياتل باتجاه وسط المدينة
متظاهرو العدالة العرقية يسيرون من حي الكابيتول هيل في سياتل باتجاه وسط المدينة
الفرنسية
أعلنت شرطة لوس أنجلوس، ليلة الانتخابات، أنها منعت التجمعات نهائيا بسبب الحشد الكبير وغير المنضبط، كما شهدت شوارع مدينة سياتل في ولاية واشنطن انتشارا أمنيا كثيفا عقب اندلاع مظاهرات.

وقالت قوات الشرطة في مدينة لوس أنجلوس عبر حسابها في تويتر أنها أصدرت أمرا بتفريق تجمعات كانت موجودة في بعض شوارع المدينة. 

وأضافت أنه يتعين على أي شخص في المنطقة المغادرة على الفور واتباع جميع الأوامر.

وتابعت أنه قُبض على ما يقرب 40 شخصًا بسبب إغلاقهم مسارات القطارات وعدم التفرق رغم الإعلان أن التجمع في هذا التوقيت غير قانوني.

وكانت شرطة لوس أنجلوس أعلنت حالة التأهب التكتيكي على مستوى المدينة بعد ظهر الثلاثاء، وقالت إن القرار هدفه "تأمين موارد كافية لمواجهة أي حوادث قد تنشأ نتيجة لأنشطة يوم الانتخابات، ولكن ليس نتيجة لأي حادث على وجه التحديد".

وقبل قليل أظهرت مقاطع فيديو متداولة انتشار قوات من الشرطة الأمريكية بمدرعات في شوارع سياتل بولاية واشنطن الأمريكية، عقب احتجاجات ومواجهات في المنطقة واعتقال عدد من المحتجين ليلة الانتخابات وانتظار النتائج.

وأصدرت شرطة سياتل أوامر بتفريق المتظاهرين وقالت إنها نفذت ما لا يقل عن ثمانية اعتقالات حتى الساعة 10:20 مساءً، بينما أغلقت دورية ولاية واشنطن لفترة وجيزة الطرق المؤدية للطريق السريع 5 ثم أعادت فتحها بينما سار المتظاهرون بالقرب منه.

وكان قد عاد المتظاهرون إلى شوارع سياتل ليلة الثلاثاء، مع حشود أكبر حفزها زخم ليلة الانتخابات، رافعين ذات المطالب التي لطالما رفعت في احتجاجات سابقة خلال الصيف وهي العدالة العرقية وإنهاء وحشية الشرطة.

وقال متحدثون خلال إحدى المسيرات إن أيا من المرشحين الرئاسيين - دونالد ترمب أو جو بايدن - سيفعل ما يكفي لحماية الأقليات العرقية، لكنهم أكدوا على حق التصويت.

المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام أمريكية
مواقع التواصل

اقرأ أيضا

Thumbnail
الانتخابات الأمريكية.. ترمب يعلن فوزه وبايدن متفائل وترقب لنتائج الولايات الحاسمة
Thumbnail
"السياسات هي الأهم".. روحاني: لا يهم إيران من سيفوز في الانتخابات الأمريكية
Thumbnail
الانتخابات الأمريكية.. مظاهرات ضد ترمب في نيويورك تطالبه بالرحيل (فيديو)
Thumbnail
إحراق العلم الأمريكي في مواجهات بمحيط البيت الأبيض (فيديو)
Thumbnail
وسط منافسة على مجلس الشيوخ.. الديمقراطيون يحتفظون بالسيطرة على النواب الأمريكي

الأكثر قراءة

  1. حمص .. عاصمة الثورة السورية بلا ثوار
  2. شاهد: "الطائر اللص" خطف الطعام وهرب!
  3. مورينيو يثير جدلا بتجسسه على خطة الفريق المنافس
  4. "أنا كمان".. هاشتاغ يُجسد معاناة النساء من التحرش بمصر
  5. شاهد: صحفية يمنية هاربة من الحرب تواجه الترحيل في السويد