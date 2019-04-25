الاقتصاد الإيراني والعقوبات الأمريكية.. ما القصة؟

توقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد الإيراني مسارا تنازليا على وقع تراجع الصادرات النفطية إلى نصف مستوياتها في 2017 - 2018 في أعقاب تطبيق العقوبات الأمريكية.

تزامن ذلك مع تصريحات نقلتها وكالة فارس للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الخميس "إن إيران لن تسمح لأي دولة بإحلال مبيعاتها النفطية في السوق العالمية"، وذلك بعد أيام قليلة من مطالبة الولايات المتحدة المستوردين بوقف شراء الخام من طهران بدءًا من مايو/أيار.

التفاصيل:

مسؤول أمريكي، قال اليوم الخميس، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران حرمت الحكومة الإيرانية أكثر من 10 مليارات دولار من إيرادات النفط.

في المقابل أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن بلاده ستتصرف "بحكمة" إزاء ما يراه سياسات خطيرة من جانب الولايات المتحدة.

ظريف أشار إلى أن إيران ستظل تسمح للسفن الحربية الأمريكية بالمرور في مضيق هرمز، أهم شريان نفطي في العالم، لافتًا إلى أن بلاده ستبدي مرونة أمام العقوبات الأمريكية، إذ قال "هناك دائما سبلًا للالتفاف حول العقوبات".

البيت الأبيض كان قد أعلن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قرر إلغاء جميع الإعفاءات الممنوحة لثماني دول تتيح لهم شراء النفط الإيراني دون مواجهة عقوبات أمريكية.

بموجب القرار ستواجه الدول الثماني (الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا واليونان وإيطاليا) اعتبارًا من مطلع مايو/أيار المقبل، عقوبات أمريكية إذا استمرت في شراء النفط الإيراني.

كانت واشنطن منحت إعفاءات للدول الثماني التي خفضت مشترياتها من النفط الإيراني، ما سمح لها بالاستمرار في الشراء بدون مواجهة العقوبات لمدة ستة أشهر تنتهي في الأول من مايو 2019.

إيران والنفط:

النفط يمثل أكبر مصدر للدخل بالنسبة لإيران، لكنه لا يشكل غالبية صادراتها.

منظمة "أوبك" تقول إن صادرات النفط الإيرانية سجلت 52.7 مليار دولار العام الماضي، وبلغ إجمالي صادراتها 110.8 مليار دولار.

بحسب بلومبرغ بلغ إجمالي الصادرات الإيرانية في مارس/آذار الماضي نحو 1.3 مليون برميل يوميًا.

كانت الشحنات تصل إلى 2.5 مليون برميل يوميًا في أبريل/نيسان العام الماضي، أي قبل أن تعلن الولايات المتحدة خططها لإعادة فرض العقوبات.

ناقلة تحمل على متنها شحنات من النفط الإيراني (غيتي)

الاقتصاد الإيراني:

بلغ إجمالي الناتج المحلي في إيران 447.7 مليار دولار عام 2017، وبلغ عدد سكانها 80.6 مليون نسمة.

يلعب القطاع الهيدروكربوني (النفط والغاز) وقطاعا الزراعة والخدمات دورا بارزا في الاقتصاد الإيراني الذي يتسم كذلك بحضور ملحوظ للدولة في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات المالية.

إيران تحل في المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي والمرتبة الرابعة من حيث احتياطيات النفط الخام المثبتة.

يعتمد النشاط الاقتصادي وإيرادات الحكومة إلى حد كبير على العائدات النفطية.

خطة التنمية الخمسية السادسة لإيران 2016 – 2021 تتألف من ثلاثة محاور، هي:

تطوير اقتصاد مرن وقادر على التحمل. تحقيق تقدم في العلوم والتكنولوجيا. تعزيز التفوّق الثقافي.

على الصعيد الاقتصادي، تتوقع الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي نسبته 8%.

نمو إجمالي الناتج المحلي لإيران انخفض في 2017 / 2018 إلى 3.8%

معظم هذا النمو جاء من القطاعات غير النفطية، ويمكن عزو أكثر من نصفه إلى قطاع الخدمات الذي نما بنسبة 4.4%.

قطاع النفط والغاز شهد نموًا بنسبة 0.9%، نتيجة للقيود المتصلة بحصص الإنتاج التي نص عليها اتفاق خفض الإنتاج "أوبك ".

حتى قبل اتخاذ القرار الأمريكي هذا الأسبوع، قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 6% هذا العام.

بدأ نحو 81 مليون شخص في إيران بالفعل يشعرون بالضيق خلال الأشهر الأخيرة مع تباطؤ صادرات البلاد من النفط، فضلا عن تأثير العقوبات الأمريكية الأخرى على قطاعات الطاقة وبناء السفن والشحن والبنوك.

متظاهرون في العاصمة طهران (رويترز/أرشيف)

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