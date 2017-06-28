بلغاريا
الأربعاء 28 يونيو 2017 09:05

الاعتداء على زوجة وابنتي نائب مفتي المسلمين في بلغاريا

دكتور مصطفى حاجي، المفتي العام للمسلمين في بلغاريا
أرشيفية
أعلن الأمين العام لمؤسسة الإفتاء في بلغاريا، جلال فايق، الثلاثاء، أنّ زوجة نائب مفتي المسلمين في بلغاريا وابنتيْه، تعرّضتا لاعتداء في العاصمة صوفيا، "بسبب ارتدائهن الحجاب".

وقال فايق في تصريحات لوكالة "الأناضول" إن "زوجة نائب مفتي المسلمين في بلغاريا، بيرالي بيرالي، وابنتيه، تعرّضن للعنف على يد رجل وشابتين في حي "سفوبودا" وسط صوفيا.

وأضاف أنّ "زوجة بير نقلت برفقة ابنتيها إلى المستشفى، ليتم هناك تسجيل تقرير يثبت تعرّضهن للضرب على يد المهاجمين الذين فرّوا خارج الحي بسرعة".

ولفت إلى أنّ "السلطات البلغارية فتحت تحقيقًا بحادثة الاعتداء الإسلاموفوبي، حيث بدأت فرق الشرطة بتدقيق كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة لكشف الملابسات".

وأوضح أن "التحقيقات الأوّلية للشرطة كشفت أنّ اعتداء الرجل والشابتين على زوجة بيرالي وابنتيه كان بسبب ارتدائهن الحجاب".

ووفق بيانات رسمية، يبلغ عدد المسلمين في بلغاريا أكثر من 4 ملايين، أي ما يعادل ربع إجمالي سكان هذا البلد.

المصدر
الأناضول
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بلغاريا
الإسلام في بلغاريا
صوفيا
الحجاب
الإسلاموفوبيا

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