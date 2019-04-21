الأحد 21 أبريل 2019 19:30
الاعتداء على زعيم المعارضة التركية: ماذا حدث؟
تعرض زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليشدار أوغلو لاعتداء أثناء جنازة جندي قتل في اشتباك مع مسلحين أكراد.
ماذا حدث؟
- الأتراك تداولوا مقطعا مصورا للحادث على مواقع التواصل الاجتماعي.
- التسجيل يظهر تدافع حشود ضخمة حول كليشدار أوغلو، الذي كان يحاول يشق طريقه بعد صلاة الجنازة التي جرت في منطقة "تشوبوق" بالعاصمة أنقرة.
- خلال نقل الجثمان إلى المقبرة، قامت مجموعة من الأشخاص بلكم وركل كليشدار أوغلو.
- الحرس الخاص لكليشدار أوغلو وعناصر من القوات الخاصة والأمن نقلوه إلى أحد المنازل القريبة من المنطقة باستخدام عربة مدرعة.
• Ankara Valisi Şahin: Tüm tedbirler alındı— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) April 21, 2019
• Milli Savunma Bakanı Akar Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu eve geldi
• Soruşturma başlatıldı
• Zırhlı araçla evden çıkarıldı
Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırı https://t.co/IJCg7U3wsE pic.twitter.com/sAgybVQ06x
- مدير عام الشرطة التركية حاول مع وجهاء القرية تهدئة المواطنين، فيما تم اتخاذ تدابير أمنية موسعة في المنطقة.
- مواطنون قاموا برشق سيارة كليشدار أوغلو التي حضرت إلى المنزل لنقله بالحجارة، فيما تدخل وزير الدفاع خلوصي أكار ودعا المواطنين إلى التحلي بالهدوء والسكينة.
- في وقت لاحق تم إخراج كليشدار أوغلو من المنزل ونقله إلى مكان آخر عبر سيارة مدرعة، وسط تعزيزات أمنية مكثفة.
As the crowd of attackers refused to leave the area, Kilicdaroglu had to be recovered from the house he took refuge in inside an armored military vehicle. If it weren’t for such measures, he wouldn’t have made it out alive.pic.twitter.com/wpPSCHnBOf— Mustafa E. Yilmaz (@MustafaEdib) April 21, 2019
إجراءات رسمية
- النائب العام في أنقرة أعلن فتح تحقيق في الحادث لكشف الملابسات من كافة الجوانب.
- وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أعرب عن رفضه للحادث قائلا "بالطبع لا يمكن القبول بمثل هذه الحادثة في جنازة شهيد، نتمنى له السلامة".
- ولاية أنقرة أعلنت اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، للتصدي للتصرفات الاحتجاجية المؤسفة وبدء الإجراءات الرسمية بحق المتورطين في الحادثة.
- مكتب حاكم أنقرة ذكر في بيان أنه "تم اتخاذ اجراء قانوني ضد المعتدين".
إدانات
- بدوره أدان وزير العدل عبد الحميد غُل، الهجوم على زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة. وقال في تغريدة على تويتر "أدين هذا الاعتداء الشنيع على السيد كمال كليشدار أوغلو، وأتمنى له السلامة، ولن نسمح للعنف بمختلف أشكاله، بأن يرخي بظلاله على السياسة الديمقراطية".
- في سياق متصل، أعرب رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، في تصريح صحفي، عن اعتقاده، بأن المتورطين في الاعتداء، إنما هدفهم الاستفزاز، وينبغي الكشف عن المخططين.
- أدان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر جليك، في تغريدة، بشدة بالاعتداء. وقال "ندين كافة أنواع العنف، ونتمنى السلامة للسيد كليتشدار أوغلو، ولايحق لأحد تجاوز القانون".
- وكيل رئيس حزب العدالة والتنمية، نعمان قورتولموش، قال في تغريدة، "الاعتداء الذي تعرض له السيد كليشدار أوغلو، مؤسف للغاية، ولايمكن قبوله إطلاقا".
تحالف ضمني
- بحسب مراقبين، يواجه حزب الشعب الجمهوري انتقادات لتحالفه "ضمنيا" خلال الانتخابات المحلية الأخيرة ولا سيما في الولايات الغربية مع حزب الشعوب الديمقراطي الذي يتهم بوجود علاقات له مع حزب العمال الكردستاني، المحظور في تركيا.
- خلال الانتخابات المحلية التي جرت مؤخرا في تركيا، لم يقدم حزب الشعوب الديمقراطي مرشحين له في العديد من الولايات الغربية.
- الرئيسان المشاركان لحزب الشعوب الديمقراطي صرحا بأن للحزب دور كبير في "النجاح" الذي حققه حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات المحلية وفوز مرشحه برئاسة بلدية إسطنبول.
المصدر
وكالات
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