الاستخبارات العراقية تؤكد مقتل نجل البغدادي بغارة روسية وسط سوريا

حذيفة البدري نجل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية وكالة أعماق

أكدت الاستخبارات العراقية في بيان الأربعاء مقتل نجل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية بوسط سوريا، نافية أن يكون قد قتل في هجوم بل في غارة روسية في الثاني من يوليو/تموز الحالي.

صورة حذيفة البدري نجل البغدادي كما نشرتها وكالة "أعماق" التابعة لتنظيم الدولة ونشرت وكالة "أعماق" الدعائية التابعة لتنظيم الدولة الثلاثاء إصدارا بعنوان "قوافل الشهداء" عبر تطبيق تلغرام صورة للفتى "حذيفة البدري" مرتديا الزي الأفغاني وحاملا بندقية كلاشنيكوف.

وأرفقت الصورة ببيان ينعي "نجل الخليفة" أبو بكر البغدادي مؤكدا أنه "قتل منغمسا في النصيرية والروس في المحطة الحرارية بولاية حمص".

ويطلق التنظيم الجهادي مصطلح "النصيرية" على الطائفة العلوية التي ينحدر منها رئيس النظام السوري بشار الأسد.

ونقلت "خلية الصقور الاستخبارية العراقية" عن مصدر رفيع قوله إن "الإرهابي المدعو حُذيفة البدري نجل البغدادي (...) لم يكن انغماسياً ولا حتى مقاتلاً كما يُسمى، بل كان وجوده رمزياً يتنقل بين مضافةً واُخرى كنوع من أنواع الدعاية النفسية لما تبقى من التنظيم".

وأكد المصدر أن مقتله كان "بضربة جوية للروس على مغارة في حمص... تضم بحدود 30 من القيادات.. وعناصر حماية حُذيفة، حيث تم ضربها بثلاثة صواريخ ذكية بتاريخ 2 يوليو/تموز 2018".

وكان مسؤول عراقي أكد مطلع مايو/أيار أن أبو بكر البغدادي الذي أُعلن مقتله مرات عدة، ما زال على الأرجح على قيد الحياة في مناطق سورية حدودية مع العراق.

وأعلنت روسيا في يونيو/حزيران 2017 أنها قتلت على الأرجح البغدادي في نهاية مايو/أيار قرب الرقة "العاصمة" السابقة للتنظيم في سوريا. لكنها أشارت في وقت لاحق إلى أنها تواصل التحقق من مقتله.

وبعد ثلاثة أشهر أكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن زعيم التنظيم ما زال على قيد الحياة على الأرجح ويختبئ في شرق سوريا.

ويعود آخر خطاب للبغدادي إلى 28 سبتمبر/أيلول 2017 قبل أسبوعين من سقوط الرقة وقد دعا فيه أنصاره إلى "الصبر والثبات" في وجه "الكفار" المتحالفين ضدهم في سوريا والعراق.

والبغدادي الذي رصدت واشنطن 25 مليون دولار لمن يحدد مكانه أو يقتله، ظهر مرة واحدة أمام الكاميرا لدى إعلانه "دولة الخلافة".

ويعتقد أن لدى البغدادي أربعة أولاد من زوجة أولى وابن من زوجة ثانية.