إيران
الأحد 11 يونيو 2017 12:48

الاستخبارات الإيرانية تعلن مقتل مدبر هجمات طهران

الهجوم على مبنى البرلمان في العاصمة الإيرانية
الهجوم على مبنى البرلمان في العاصمة الإيرانية
رويترز
أعلن وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي، عن مقتل الرجل الذي أصدر الأوامر بتنفيذ الهجومين على مقر البرلمان، وضريح آية الله الخميني في العاصمة طهران الأربعاء الماضي.

جاء ذلك في تصريحات للقناة الرسمية، الأحد، قال فيها علوي "لقد قُتل الشخص الذي أمر بتنفيذ الهجمات في طهران على يد عناصر الاستخبارات"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن هويته أو مكان قتله وكيفية حدوث ذلك.

وأشار علوي إلى "تحديد 25 كيان إرهابي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة في البلاد".

وكانت وزارة الاستخبارات الإيرانية، أعلنت في بيان لها الجمعة، أن السلطات أوقفت 41 شخصًا للاشتباه في انتمائهم لتنظيم الدولة الذي تبنى الهجومين "الإرهابيين".

وقتل 22 شخصًا بينهم 5 مهاجمين وجرح 52 آخرون خلال الهجومين اللذين تعرض لهما، الأربعاء الماضي، مبنى مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، وضريح الإمام الخميني في طهران، بحسب آخر حصيلة رسمية.

وتبنى تنظيم الدولة، المسؤولية عن تنفيذهما، وفق بيان منسوب له.

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