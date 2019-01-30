الأربعاء 30 يناير 2019 12:10
الاستخبارات الأمريكية: تقييمات ترمب للسياسة الخارجية "خاطئة"
دحض رؤساء أبرز أجهزة الاستخبارات الأمريكية الأسس التي يستند إليها الرئيس دونالد ترمب في نظرته للتهديدات الخارجية للأمن القومي الأمريكي.
تقييم التهديدات العالمية:
- رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية، قدّم تقريرًا سنويًا عن "تقييم التهديدات العالمية" التي تواجهها الولايات المتحدة، إلى لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي.
- التقرير جاء في 42 صفحة، وحوى مخاطر تواجهها الولايات المتحدة بدءا من الهجمات الإلكترونية ومرورًا بالمخاوف المرتبطة بتنظيم الدولة والبرنامج النووي الإيراني وحتى العلاقات مع روسيا والصين.
- التقرير يعكس "الرؤى الجماعية لمجتمع الاستخبارات" والذي يضم أجهزة مثل الاستخبارات الوطنية الأمريكية (إن إس إيه) وجهاز الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ومكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) وأجهزة اتحادية أخرى.
- اللافت في الأمر أن الخلاصة التي قدمها رؤساء أجهزة الاستخبارات الأمريكية جاءت على عكس تصريحات ونهج الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، على الرغم من تجنبهم الانتقاد المباشر لسياسات الإدارة الأمريكية خلال شهادتهم أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي.
- تقييم المخاطر خلص إلى أن كوريا الشمالية ليست راغبة في التخلي عن مخزونها النووي وأن إيران لم تأخذ حتى الآن خطوات ضرورية لصنع قنبلة نووية، وهو ما يتعارض بصورة مباشرة مع المفهوم الذي يقوم عليه اثنان من مبادرات السياسة الخارجية لترمب.
أبرز النقاط التي اختلف فيها تقييم الاستخبارات عن نهج ترمب:
- البرنامج النووي لكوريا الشمالية.
- تنظيم الدولة.
- الملف النووي الإيراني.
كوريا الشمالية:
- مدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ: أجهزة الاستخبارات الأمريكية تعتقد أنه من غير المرجح أن توافق بيونغ يانغ على التخلص من جميع أسلحتها النووية.
- كوتس: نستمر في تقييمنا بأنه من غير المرجح أن تتخلى كوريا الشمالية عن جميع أسلحتها النووية وقدراتها على إنتاج تلك الأسلحة، رغم سعيها للتفاوض على خطوات لنزع الأسلحة النووية جزئيًا للحصول على تنازلات أمريكية ودولية رئيسية.
- كوتس: قادة كوريا الشمالية يرون أن امتلاك قدرات نووية أمر مهم للغاية لاستمرار النظام.
- تصريحات قادة أجهزة الاستخبارات جاءت قبل أسابيع من القمة الثانية التي ينوي ترمب عقدها مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.
- زعم ترمب أن كيم وافق على ذلك بعد أول قمة لهما في سنغافورة في يونيو/حزيران 2018.
-
الرئيس الأمريكي يسعى إلى الحصول على هذا الالتزام من الزعيم الكوري الشمالي الشهر القادم مقابل رفع العقوبات وتطبيع العلاقات بين البلدين.
تنظيم الدولة ينتظر العودة:
- تقرير "تقييم التهديدات العالمية" للأمن القومي الأمريكي يرى أن تنظيم الدولة يشكل تهديدًا قويًا في منطقة الشرق الأوسط ويواصل قادته التشجيع على شن هجمات على الغرب.
- كوتس: لا يزال لدى تنظيم الدولة آلاف المقاتلين في العراق وسوريا.
- كوتس: التنظيم له ثمانية فروع وأكثر من 12 شبكة وآلاف المناصرين المنتشرين حول العالم رغم خسائره الجسيمة في القياديين والأراضي.
- كوتس: المسلحون الذي استولوا في السابق على مناطق واسعة من سوريا والعراق وتراجعوا حاليًا في جيب صغير، سيستغلون فرصة تراجع الضغوط ضد الإرهاب للعودة.
- كوتس: التنظيم سيستغل تقلص الضغوط ضد "الإرهاب" لتعزيز تواجده السري وتسريع إعادة بناء قدراته مثل الإنتاج الإعلامي والعمليات الخارجية.
- كوتس: من المرجح جدًا أن يواصل تنظيم الدولة السعي لشن هجمات خارجية من العراق وسوريا ضد أعدائه في المنطقة والغرب بمن فيهم الولايات المتحدة.
- ترمب كرر في الأشهر الأخيرة أن تنظيم الدولة قد انهزم مبررًا إعلانه المفاجئ في ديسمبر/كانون الأول بسحب قواته من سوريا.
- وزير دفاعه جيم ماتيس استقال عقب ذلك الاعلان، فيما دعا خبراء أمنيون أمريكيون ترمب إلى عدم الانسحاب من سوريا فورًا لأن مقاتلي تنظيم الدولة قد يملؤون الفراغ الذي ستخلفه القوات الأمريكية.
إيران ملتزمة بالاتفاق النووي:
- التزام إيران بالاتفاق النووي الإيراني كان من بين الأشياء البارزة التي عارض فيها، وإن لم يكن صراحة، رؤساء أجهزة الاستخبارات سياسة ترمب.
- جينا هاسبل، مديرة "سي آي إيه": إيران لا تزال ملتزمة شروط الاتفاق النووي المبرم عام 2015 رغم انسحاب واشنطن منه.
- هاسبل: في الوقت الحاضر الإيرانيون ملتزمون من الناحية الفنية بالاتفاق الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية.
- هاسبل: أعتقد أن أحدث المعلومات تشير إلى أن الإيرانيين يفكرون في اتخاذ خطوات تقلل من التزامهم بالاتفاق في إطار مساعيهم للضغط على الأوربيين لتقديم المزايا الاستثمارية والتجارية التي كانت إيران تأمل في الحصول عليها نتيجة الاتفاق.
الهجمات الإلكترونية من روسيا والصين :
- التقرير شدد على تهديد هجمات القرصنة المتنامي من جانب روسيا والصين، والذي قال إنها " أكثر اصطفافًا حاليًا من أي وقت آخر منذ منتصف خمسينيات القرن الماضي".
- التقرير: التهديدات للأمن القومي الأمريكي ستتزايد وتتنوع في السنة المقبلة نوعًا ما بدفع من الصين وروسيا.
- التقرير: مع سعي الصين وروسيا إلى توسيع نفوذهما العالمي سيعملان على القضاء على معايير أمنية مستقرة منذ فترة وسيزيدون من مخاطر الصراعات الإقليمية، خاصة في الشرق الأوس وشرق آسيا.
- التقرير: في الوقت نفسه، يسعى عدد من حلفاء وشركاء الولايات المتحدة إلى استقلال أكبر عن واشنطن استجابة لتصوراتهم بشأن تغير السياسات الأمريكية المتعلقة بالأمن والتجارة، وسيصبح هؤلاء الشركاء والحلفاء أكثر انفتاحًا على علاقات ثنائية ومتعددة جديدة.
- مدراء الاستخبارات أكدوا أن روسيا حاولت مرة أخرى التدخل في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في عام 2018.
- روسيا تستعد - إضافة إلى دول أخرى مثل الصين - لتكرار ذلك في الحملة الانتخابية الرئاسية في عام 2020.
- كوتس: لاعبون أجانب سيعتبرون انتخابات 2020 فرصة لخدمة مصالحهم.
- ترمب رفض مرارًا النتيجة التي توصلت إليها الاستخبارات بأن روسيا تدخلت بشكل كبير في انتخابات عام 2016 التي أتت به إلى الرئاسة، وساعدت في تغلبه على المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية