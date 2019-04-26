الجمعة 26 أبريل 2019 10:30
الاستخبارات الأمريكية تطلق حسابا على إنستغرام لجذب العملاء الشباب
أطلقت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) الخميس حساباً على تطبيق إنستغرام للتواصل الاجتماعي، حاز حتى الآن على أكثر من 12 ألف متابع.
التفاصيل
- لم تنشر "سي آي إيه" على حسابها الجديد سوى صورة واحدة حتى الآن، تظهر مكتباً وكرسياً، وبعض الكتب.
- من بين الأغراض التي يمكن ملاحظتها في الصورة، شعر مستعار وعملة أجنبية ودفتر ملاحظات، على الجدار المحاذي للمكتب، لوجة كتب عليها: "أريد أن أسافر حول العالم".
- يأتي إنشاء هذا الحساب في إطار جهود تبذلها الوكالة لتجنيد عناصر جدد ومحللين أكثر شباباً.
- يشكل إنستغرام وسيلة لتحقيق هذا الهدف، إذ إن أن معظم مستخدميه المثابرين هم ما دون الثلاثين عاما.
- الوكالة قالت في بيان: نريد إيقاظ فضول مستخدمي إنستغرام بشأن طرق المهمة العالمية للسي آي إيه التي ترسلنا حيث لا يقدر غيرنا على الذهاب، وتمكننا أن نقوم بما لا يقدر عليه الآخرون.
- البيان: عبر هذا الحساب، سنعطي رؤية عن حياة الوكالة، لكن لا نستطيع أن نعد أننا سننشر صور سيلفي من أماكن سرية.
- أطلقت الوكالة في عام 2014 حساباً على تويتر بفكاهة. وكتبت "لا يمكننا أن ننفي أو نؤكد أن هذه تغريدتنا الأولى".
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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