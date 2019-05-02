الخميس 2 مايو 2019 14:11
الادعاء التركي يحقق في مخالفات انتخابية بإسطنبول
بدأ الادعاء التركي، اليوم الخميس، 32 تحقيقا في دعاوى عن مخالفات في انتخابات محلية جرت في إسطنبول يوم 31 مارس/آذار واستدعى أكثر من مائة من مسؤولي اللجان الانتخابية لاستجوابهم.
تحقيق في مخالفات انتخابية:
- وكالة أنباء الأناضول الرسمية، ذكرت أن التحقيقات ركزت على مناطق مال تبة وقاضي كوي وأتاشهير في إسطنبول.
- الوكالة أضافت أن المشتبه بهم يخضعون للتحقيق في مزاعم بانتهاك القانون الانتخابي واستغلال مناصبهم في فرز الأصوات.
- المجلس الأعلى للانتخابات لم يفصل بعد في الطعن الذي قدمه حزب العدالة والتنمية على نتيجة انتخابات إسطنبول.
خلفيات:
- حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له الرئيس رجب طيب أردوغان، دعا إلى إلغاء النتائج وإعادة الانتخابات في إسطنبول، وهو ما أشاع التوتر في الأسواق المالية في البلاد.
- النتائج الأولية وبعض عمليات إعادة فرز الأصوات في الانتخابات المحلية التي جرت على مستوى البلاد، أظهرت أن حزب العدالة والتنمية خسر السيطرة على كل من إسطنبول والعاصمة أنقرة.
- فاز حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي، بالتحالف مع أحزاب أصغر بمقعد رئيس البلدية في المدينتين.
- الأربعاء 17 أبريل/نيسان المنصرم، تسلم مرشح "حزب الشعب الجمهوري" أكرم إمام أوغلو، وثيقة رئاسة بلدية إسطنبول من لجنة الانتخابات بالمدينة، بعد أن أظهرت النتائج حصوله على 4 ملايين و169 ألفا و765 صوتا، مقابل حصول مرشح "حزب العدالة والتنمية" بن علي يلدريم، على 4 ملايين و156 ألفا و36 صوتا.
- في كلمة له السبت، قال أردوغان، إن حزب "العدالة والتنمية" سيواصل نضاله القانوني حتى النهاية، فيما يتعلق بالطعن على نتيجة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول.
- الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد في 31 مارس/آذار المنصرم، وصلت نسبة المشاركة فيها نحو 85%.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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