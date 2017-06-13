إسبانيا
الثلاثاء 13 يونيو 2017 15:49

الادعاء الإسباني يقيم دعوى قضائية ضد رونالدو بسبب الضرائب

كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد
غيتي
أقام الادعاء الإسباني الثلاثاء دعوى قضائية ضد كريستيانو رونالدو بسبب مزاعم عن خداع السلطات الإسبانية في حوالي 14.7 مليون يورو (16.48 مليون دولار) في الفترة بين 2011 و2014.

وأعلن مكتب الادعاء في بيان إنه أقام دعوى قضائية ضد البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد بسبب المزاعم عن خداع السلطات الإسبانية في حوالي (16.48 مليون دولار) في الفترة بين 2011 و2014.. وأن رونالدو استخدم هيكلا تجاريا تأسس في 2010 لإخفاء دخله في إسبانيا من بيع الحقوق الملكية للصور.

وأضاف بيان الادعاء أن رونالدو "تعمد" الإخلال بالتزاماته بدفع الضرائب بينما اعتمدت الدعوى على تقرير من سلطات الضرائب الإسبانية.

ورفض ريال مدريد التعليق بينما لم ترد الوكالة، المسؤولة عن تمثيل رونالدو، على محاولات للتواصل.

وقال الادعاء إن رونالدو تهرب من سلطات الضرائب بمبلغ 1.4 مليون يورو في 2011 و1.7 مليون يورو في 2012 و3.2 مليون يورو في 2013 و8.5 مليون يورو في 2014.

وأوضح البيان أن رونالدو، مهاجم البرتغال، أصبح مقيما في إسبانيا ويدفع الضرائب بداية من يناير /كانون الثاني 2010 وتعهد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 باتباع نظام الضرائب الذي يطبق على الأجانب العاملين في إسبانيا. 

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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إسبانيا
تهرب ضريبي
ريال مدريد
دعوى قضائية

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