فلسطين المحتلة
الثلاثاء 20 مارس 2018 20:49

الاحتلال يوافق مبدئيا على إفراج مشروط عن الشيخ رائد صلاح

الشيخ، رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر
الشيخ، رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر
غيتي
وافقت محكمة إسرائيلية (الثلاثاء) على الإفراج المشروط عن الشيخ "رائد صلاح"، رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر على أن تحدد الشروط الأسبوع المقبل.

وقال "خالد زبارقة"، محامي الشيخ صلاح، إن محكمة الصلح في حيفا وافقت مبدئيًا على الإفراج المشروط، إلى حين الانتهاء من إجراءات المحاكمة.

وأضاف أن الشروط سيتم تحديدها في جلسة تعقدها المحكمة الإثنين المقبل.

ولفت إلى احتمال أن يفرض عليه التواجد في منزل بمدينة كفر كنا شمال، مع قيود واسعة على الحركة.

واعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الشيخ رائد صلاح، من منزله في مدينة أم الفحم (شمال) منتصف أغسطس/آب الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن "التحريض" ضد إسرائيل.

وفي الخامس من فبراير/شباط الماضي، مددت المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع (جنوب)، الحبس الانفرادي للشيخ صلاح لمدة 6 أشهر.

وبخصوص تلك التهم، قال زبارقة (الثلاثاء): "نحن كطاقم دفاع عن الشيخ رائد نعتقد أنه لا مبرر على الإطلاق للاستمرار في اعتقاله، لا سيما وأننا لا نتحدث عن مخالفات قانونية وإنما ملاحقات سياسية".

وأشار إلى أن هيئة الدفاع طرحت "بدائل على المحكمة من بينها أن يتواجد الشيخ رائد في كفر كنا وليس مدينة أم الفحم حيث منزله، وذلك لسحب المبررات من تصميم النيابة العامة للاحتلال الإسرائيلي على استمرار اعتقاله".

وتابع زبارقة: "ضمن شروط المحكمة (المتوقعة) للإفراج أن يكون أيضا قيد الإقامة الجبرية".

وبحسب "الأناضول" سيبقى الشيخ رائد صلاح في السجن لحين إصدار المحكمة للشروط الأسبوع المقبل، وفق القانون الإسرائيلي، ويمكن للنيابة أن تطعن على الحكم، لكن بعد صدور الشروط.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015، حظرت إسرائيل، الحركة الإسلامية، بدعوى ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل.

يشار إلى أنه بعد اعتقال دام 9 أشهر، أفرجت إسرائيل عن الشيخ رائد صلاح في 17 يناير/ كانون الثاني 2016، ولكنها فرضت قيودا على حركته بما في ذلك المنع من السفر، والمنع من دخول القدس والمسجد الأقصى، قبل أن تعيد اعتقاله في اغسطس/آب 2017

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
كلمات مفتاحية
فلسطين المحتلة
إسرائيل
الاحتلال الإسرائيلي
الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر
رائد صلاح
شرطة الاحتلال الإسرائيلي
مدينة أم الفحم
المحكمة المركزية الإسرائيلية

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