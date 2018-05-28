أسرى فلسطينيون
الاثنين 28 مايو 2018 10:13

الاحتلال ينوي حرمان أسرى حماس من متابعة كأس العالم

وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان, ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
غيتي
أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، الأحد، أنه ينوي منع السجناء الفلسطينيين المنتمين لحركة "حماس" من متابعة نهائيات كأس العالم المقبلة عبر شاشة التلفزيون.

ونقل موقع "واي نت" الإخباري عن أردان قوله "لا أنوي السماح لأعضاء حركة حماس المعتقلين في سجوننا بالتمتع (بمشاهدة) مباريات كأس العالم في حين أن هناك رهائن إسرائيليين وجنودًا في قطاع غزة".

وقال الوزير إنه طلب من إدارة السجون الإسرائيلية "ممارسة الضغط" على عناصر حماس المسجونين.

وبموجب القوانين النافذة حاليًا يحق للسجناء مشاهدة التلفزيون، لكن أردان قال إنه يبحث في إمكانية تغيير القوانين قبل بدء نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تقام مبارياتها بين 14 يونيو/حزيران و15 يوليو/تموز.

وقال الوزير إن السجناء الذين "يؤيدون الإرهاب لا يمكنهم الاستمتاع بمسابقة رياضية تجمع الشعوب".

ويُعتقد أن حماس تحتفظ برفات الجنديين الإسرائيليين أورن شاوول وهدار غولدين الذين قتلا في الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة في 2014.

وتعتقل إسرائيل نحو 6500 فلسطيني في سجونها، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.

المصدر
فرانس برس
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