فلسطين المحتلة
الأحد 29 أبريل 2018 23:26

الاحتلال يقتل 3 فلسطينيين ويعتقل آخر على حدود غزة

جنود تابعين لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقفون عند السياج الحدودي مع غزة
جنود تابعين لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقفون عند السياج الحدودي مع غزة
غيتي
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي (الأحد) قتل 3 فلسطينيين واعتقال آخر، في حادثين منفصلين، بزعم محاولتهم "التسلل" إلى إسرائيل عبر الحدود الجنوبية لقطاع غزة.

وذكر الناطق بلسان جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في بيان، أن "فلسطينييْن اثنيْن اجتازا السياج الأمني جنوب قطاع غزة".

وادّعى أدرعي أنهما "ألقيا عبوات ناسفة باتجاه دورية عسكرية؛ ردت بإطلاق نار تجاههما، ما أدى إلى مقتلهما".

وأضاف أن قوة (إسرائيلية) عسكرية أطلقت النار عليهما، ما أدى إلى قتل أحدهما واعتقال الآخر للتحقيق معه.

ولم يذكر بيان الاحتلال تفاصيل أخرى عن الشبان، فيما لم يعلق الجانب الفلسطيني على الحادثة.

ويتجمهر فلسطينيون عند 5 نقاط قرب الحدود بين غزة وإسرائيل بشكل يومي في إطار مسيرات "العودة" التي بدأت في 30 مارس/آذار الماضي؛ للمطالبة بعودة الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هُجّروا منها عام 1948.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك الفعاليات السلمية بالقوة، ما أسفر عن استشهاد نحو 45 فلسطينيًا، وإصابة الآلاف.

ومن المقرر أن ترتفع ذروة المسيرات في ذكرى "النكبة" في 15مايو/أيار المقبل.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
كلمات مفتاحية
فلسطين المحتلة
إسرائيل
جيش الاحتلال الإسرائيلي
قطاع غزة
مسيرات العودة الفلسطينية
ذكرى النكبة
استشهاد ثلاثة فلسطينيين

اقرأ أيضا

Thumbnail
روحاني لماكرون: نرفض أي تفاوض جديد بشأن الاتفاق النووي
Thumbnail
شاعر مصري يتوج بجائزة "كتارا" لشاعر الرسول في الدوحة

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم