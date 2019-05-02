الخميس 2 مايو 2019 11:19
الاحتلال يقتحم سجن "عسقلان" واشتباكات واعتقالات بالضفة
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن قوات الاحتلال اقتحمت، الأربعاء، غرف الأسرى في سجن عسقلان وقامت بتخريب حاجيات ومقتنيات الأسرى قبل مغادرة القسم، وذلك للمرة الثانية خلال 24 ساعة.
من ناحية أخرى، دارت اشتباكات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال مواجهات عقب اقتحامها مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الخميس، فيما شن جيش الاحتلال حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة تخللها اعتقال نحو 20 فلسطينيًا.
بيان "شؤون الأسرى":
- قوات القمع المسماه "متسادا" التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت سجن عسقلان وحطمت مقتنيات الأسرى الفلسطينيين.
- الهيئة لفتت إلى أن أفراد الوحدة اقتحموا القسم خلال تناول الأسرى لوجبة الغداء وعمدوا الى سكب الطعام على الأرض ومنع الأسرى من تناوله.
- جنود الاحتلال قاموا بتفتيش غرف المعتقلين والعبث بمحتوياتهم.
- الهيئة أوضحت أن هذا الاقتحام هو الثاني خلال أقل من يوم للأسرى في سجن عسقلان، حيث جرى الأول عصر الثلاثاء، من قبل قوات القمع المسماه "اليماز" والتي عاثت بمقتنيات الأسرى وقامت بتخريبها.
- الهيئة أوضحت أن حالة من التوتر وعدم الاستقرار تسود السجن منذ الثلاثاء بسبب سياسة الاقتحامات المتكررة، متهمة الإدارة وقوات القمع التابعة لها بالسعي نحو جر المعتقلين للمواجهة والتصعيد وخلق حالة من عدم الاستقرار في صفوف المعتقلين.
مواجهات واعتقالات بالضفة:
- جيش الاحتلال شن فجر اليوم حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال نحو 20 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.
- مواجهات عنيفة اندلعت تخللها إطلاق قنابل الغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط على الشبان، وتم اعتقال عدد منهم.
تقرير "مركز أسرى فلسطين":
- مركز "أسرى فلسطين للدراسات" الحقوقي، رصد في تقرير له (الأربعاء) 360 حالة اعتقال تعسفي بحق مواطنين فلسطينيين؛ بينهم 4 سيدات و61 طفلًا قاصرًا؛ خلال شهر نيسان/أبريل الماضي.
- المركز وثق 10 حالات اعتقال لمواطنين من قطاع غزة، 9 منهم خلال اجتيازهم السلك الفاصل شرق القطاع بينهم 3 أطفال من جنوب القطاع، وأحدهم أصيب بالرصاص، مشيرًا إلى استهداف الاحتلال للنساء والأطفال القاصرين بالاعتقال والاستدعاء.
- عدد شهداء الحركة الأسيرة ارتفع في أبريل/نيسان إلى 219 شهيدًا، وفق تقرير المركز، وقد دخل المئات من الأسرى في إضراب مفتوح عن الطعام (معركة الكرامة 2) منذ السابع من أبرل/نيسان تزامنًا مع عقد عدة جلسات من الحوار مع إدارة السجون وجهاز الشاباك الإسرائيلي.
-
ستة أسرى في سجون الاحتلال، يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام منذ فترات مختلفة احتجاجًا على اعتقالهم إداريًا، وقد أصدرت محاكم الاحتلال الصورية الشهر الماضي 73 قرار اعتقال إداري؛ منهم 18 قرارًا جديدًا -للمرة الأولى- غالبيتهم بحق أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات ومواقع فلسطينية
كلمات مفتاحية