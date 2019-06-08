الاحتلال يعتدي بوحشية على أحد حراس الأقصى قبل اعتقاله

الاحتلال يعتقل حارسا بالمسجد الأقصى بعد الاعتداء عليه بوحشية وفا

اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح السبت، بصورة وحشية على أحد حراس المسجد الأقصى قبل أن تقوم باعتقاله، وعلى صعيد آخر، تعرضت دورية أمنية فلسطينية كبيرة لإطلاق نار في نابلس.

اعتداء وحشي: مجموعة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال، اعتدت صباح اليوم، بصورة وحشية على حارس المسجد الأقصى المبارك مهند إدريس قبل أن تعتقله.

وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلت عن مصدر داخل "الأقصى"، أن الاعتداء والاعتقال جاء بسبب تصدي الحارس إدريس لعناصر الاحتلال التي اقتحمت مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد المبارك بأحذيتها ورفضها خلع الحذاء.

سلطات الاحتلال تواصل استهدافها واعتداءاتها على حراس الأقصى من خلال الاعتقال والملاحقة والتحقيق معهم والإبعاد عن المسجد الأقصى لفترات متفاوتة. إطلاق نار في نابلس على صعيد آخر، ذكرت الشرطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، في بيان، تفاصيل تعرضها لإطلاق نار عدة مرات في نابلس شمالي الضفة الليلة الماضية على خلفية مقتل شاب وإصابة 3 آخرين طعنًا وبالرصاص الحي.

قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أنهم تلقوا بلاغًا عن وصول شاب للمستشفى متوفيًا إثر إصابته بآلة حادة في رقبته، وإصابة شقيقه بآلة حادة وصفت حالته بالمتوسطة، وإصابة شابين آخرين بعيارين ناريين.

بيان الشرطة الفلسطينية: قوة أمنية كبيرة انتشرت داخل مخيم بلاطة، وعند وصولها للمخيم تعرضت لإطلاق نار أكثر من مرة، تم التعامل مع كل موقف على حدة واتخذت مراكزها داخل المخيم لإتاحة المجال لفريق الأدلة الجنائية بالمباحث العامة من رفع الأدلة. الشرطة قامت بإبلاغ النيابة العامة. اعتقال 5 بينهم فتاة: قوات الاحتلال اعتقلت، فجر اليوم، خمسة مواطنين بينهم فتاة من منازلهم بحي جبل المكبر جنوب شرقي القدس المحتلة.

مركز معلومات وادي حلوة، أفاد بأن قوات الاحتلال اقتحمت شارع المدارس في جبل المكبر، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط المطاط والقنابل الصوتية، ما أدى إلى حدوث مواجهات مع المواطنين، وتم اعتقال فتاة وأربعة شبان. المركز أضاف أن قوات الاحتلال دهست أحد الشبان قبل اعتقاله، ما أدى إلى إصابته بجروح مختلفة.

في سياق متصل، اعتقل جيش الاحتلال فتاة فلسطينية صباح اليوم عند حاجز قلنديا جنوبي رام الله بدعوى نيتها تنفيذ عملية طعن.

القناة 13 الإسرائيلية، زعمت أن قوات الاحتلال أوقف الفتاة عند نقطة تفتيش بالحاجز وضبط بحوزتها على سكين، وادعت أن الفتاة اعترفت بعد التحقيق معها أنها كانت في طريقها لتنفيذ عملية طعن ضد قوات الاحتلال في الحاجز. اعتقال فلسطينية بدعوى نيتها تنفيذ عملية طعن منع مزارعي نابلس من فلاحة أراضيهم قوات الاحتلال منعت، اليوم، المزارعين في سبسطية بشمال نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، من فلاحة أراضيهم المحاذية لمستوطنة "شافي شمرون".

رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، قال إن قوات الاحتلال منعت المزارعين من فلاحة أراضيهم المحاذية لمستوطنة "شافي شمرون"، وهددت بمصادرة المعدات في حال تواجدهم في المنطقة. إصابات بالاختناق في مواجهات بالخليل: عدد من الفلسطينيين أصيبوا، مساء الجمعة، بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين في بلدة "بيت أمر" شمالي الخليل بالضفة.

الناشط الإعلامي في "بيت أمر" محمد عوض، أفاد بأن عددًا من المواطنين أصيبوا بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال منطقة صافا شمال بيت أمر، واندلاع مواجهات مع المواطنين تركزت بالقرب من محطة بيت أمر لتعبئة الغاز.

عوض أضاف أن جنود الاحتلال استولوا على مركبتين لمواطنين من البلدة قبل انسحابهم. الاحتلال يمنع المزارعين من فلاحة أراضيهم شمال نابلس (وفا)