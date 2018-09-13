الخميس 13 سبتمبر 2018 08:58
الاحتلال يزيل بيوتا بجوار قرية يسعى لهدمها في الضفة الغربية
أزالت قوات الاحتلال الإسرائيلي (الخميس) عدة بيوت من الصفيح بناها محتجون فلسطينيون قرب قرية الخان الأحمر، وهي قرية بدوية في الضفة الغربية المحتلة قررت إسرائيل هدمها.
وقال شهود، إن القوات الإسرائيلية وصلت إلى القرية قبل شروق الشمس وبدأت إزالة البيوت التي أقيمت حديثا دون أن تمس القرية البدوية التي أثار مصيرها احتجاجات فلسطينية وقلقا دوليا.
ما هي قصة الخان الأحمر؟
- تقع قرية الخان الأحمر بجوار طريق إسرائيلي سريع يمر عبر الضفة الغربية من القدس إلى البحر الميت.
- أثارت خطة إسرائيل لهدم القرية وإعادة توطين سكانها، وعددهم 180، في موقع يبعد عنها قرابة 12 كيلومترا، انتقادات من الفلسطينيين وبعض البلدان الأوربية الذين يشيرون إلى تأثير ذلك على السكان وعلى فرص السلام.
- الفلسطينيون يقولون إن هدم الخان الأحمر يأتي في إطار خطة إسرائيلية لإقامة قوس من المستوطنات سيفصل فعليا القدس الشرقية المحتلة عن الضفة الغربية، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 ويريدها الفلسطينيون لإقامة دولة مستقلة في المستقبل.
- المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الأسبوع الماضي التماسات ضد هدم القرية وأيدت السلطات الإسرائيلية التي تقول إن القرية بنيت دون التصاريح اللازمة، ويقول الفلسطينيون إن من المستحيل الحصول على تلك التصاريح.
- بيوت الصفيح الخمسة التي أزالتها القوات الإسرائيلية اليوم الخميس بناها هذا الأسبوع نشطاء ينتمون لعدد من المنظمات الحقوقية والسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب دعما لأهل القرية.
المصدر
رويترز
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