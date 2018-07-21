الاحتلال يخرق التهدئة ويقصف غزة مجددا

غارة إسرائيلية على قطاع غزة -20 يوليو رويترز

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، موقعا لحركة حماس بأربع قذائف مدفعية، بعد هدوء حذر استمر ساعات بموجب اتفاق تم التوصل اليه بوساطة من مصر والأمم المتحدة.

خرق للتهدئة بعد ساعات فقط: جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إن "دبابة استهدفت موقعا عسكريا لحماس ردا على تسلل عدد من المشتبه بهم إلى إسرائيل من شمال غزة ثم عادوا إلى القطاع".

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التوصل لتهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة، بعد جولة من التصعيد.

المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم قال في بيان إنه "بجهود مصرية وأممية تم التوصل للعودة للحالة السابقة من التهدئة بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية".

قال مسؤول فلسطيني (لرويترز) إن مسؤولين أمنيين مصريين ودبلوماسيا من دولة أخرى لم يُذكر اسمها أجروا اتصالات مع حماس وإسرائيل في محاولة لإعادة التهدئة والحيلولة دون حدوث تدهور آخر. قصف إسرائيلي لأحد المباني في غزة-20 يوليو ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون على هذا الإعلان ولكن متحدثة باسم الجيش قالت في الساعات الأولى من صباح السبت إنه لا يوجد نشاط عسكري معروف في قطاع غزة، وقال سكان فلسطينيون إن المنطقة هادئة.

وشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات الهجمات على غزة أمس الجمعة، أدت لسقوط أربعة شهداء فلسطينيين وإصابة ما لا يقل عن 120 من سكان غزة. تحذيرات ودعوات للتهدئة: الرئاسة الفلسطينية حذرت في بيان لها من "سياسة التصعيد " الجارية حاليا على حدود قطاع غزة.

الرئاسة الفلسطينية طالبت، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لمنع تدهور الأوضاع بشكل خطير، وأشارت إلى اتصالات يقوم محمود عباس مع أطراف إقليمية ودولية لاحتواء الأزمة المتصاعدة.

مبعوث الأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، دعا في تغريدة إلى وقف عملية التصعيد، والعودة للهدوء.

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، رد على ملادينوف،بأن إسرائيل سترد بقسوة في قطاع غزة وأنه " إذا استمرت حماس بإطلاق الصواريخ، وأن النتيجة ستكون أسوأ بكثير وسيتحملون المسؤولية عن كل الدمار والحياة الإنسانية" حسب قوله. مسيرات العودة الكبرى: منذ 30 مارس آذاربدأ الفلسطينيون تنظيم "مسيرات العودة" لتأكيد حق اللاجئين بالعودة الى أراضيهم ومنازلهم التي هجّروا منها في عام 1948.. ولكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عقد.

استشهد أكثر من 149 فلسطيني بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الاحتجاجات.

الاحتلال برّر استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين بأنه يدافع عن حدوده.

شنّت إسرائيل ثلاث حروب على غزة منذ 2008.. ومنذ 2014 يطبّق وقف هش لإطلاق النار على جانبي السياج الفاصل بين إسرائيل والقطاع.

الاحتلال يفرض حصارا مشددا بريا وبحريا وجويا على قطاع غزة منذ أكثر من عقد، في وقت تغلق فيه السلطات المصرية معبر رفح البري الحدودي بين قطاع غزة ومصر منذ سنوات.