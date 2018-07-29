الاحتلال يحتجز سفينة العودة ويسحبها إلى أسدود

اللجنة الدولية لكسر الحصار، أفادت بأن بحرية الاحتلال اعترضت، ظهر الأحد، أسطول العودة المتجه لغزة، وحاصرته وحذرته من التقدم تجاه القطاع، قبل سحبه إلى أسدود، بينما كانت السفن على مقربة 60 ميلًا من شواطئ غزة.