الأراضي الفلسطينية المحتلة
الخميس 11 يناير 2018 14:37

الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيودا على عائلة عهد التميمي

الفتاة الفلسطينية عهد التميمي
الجزيرة
أصدر أفيغدور ليبرمان وزير الدفاع الإسرائيلي، تعليمات لسلطات الاحتلال، بفرض قيود على عائلة الفتاة الفلسطينية القاصر عهد التميمي.

واشتهرت عهد بصفع جندي إسرائيلي وطردت هي وأفراد من عائلتها جنودا من جيش الاحتلال من أمام منزلهم في قرية النبي صالح قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة في منتصف ديسمبر الماضي.  

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، أن ليبرمان وقع قرارًا بمنع والد الفتاة عهد التميمي من السفر بحجة أن "لديه ماضيا طويلا في السجن بسبب تورطه في قضايا أمنية سابقة".

كما أمر ليبرمان بمنع دخول 20 فرداً من عائلة التميمي إلى مناطق في النبي صالح وقرى أخرى بحجة تورط غالبية العائلة في أعمال "العنف والتحريض على الإرهاب"، حسب ادعائه.

ونقلت الصحيفة عن ليبرمان قوله "إن معاملة عائلة التميمي وأسرتها يجب أن تكون صارمة ورادعة بما في ذلك اعتقالهم واستنفاد كل القوانين في قضيتهم، ومن المستحيل القبول بالضرب المتكرر للجنود في العديد من الحوادث والتحريض على الهجمات"، على حد تعبيره.

يذكر أن نيابة الاحتلال اتهمت الأسيرة عهد، بمهاجمة ضابط وجندي يوم 15 ديسمبر الماضي وإلقاء الحجارة على جنود الاحتلال والمشاركة في" أعمال تحريض".

كما اتهمت والدتها ناريمان، بالمشاركة في الهجوم على الجنود و"التحريض" على شبكات التواصل الاجتماعي.

المصدر
وكالة الأنباء القطرية
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