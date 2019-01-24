الخميس 24 يناير 2019 08:53
الاحتلال الإسرائيلي يسمح بإدخال منحة قطرية إلى غزة
قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) خلال اجتماعه، مساء أمس الأربعاء، السماح باستئناف تحويل أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة اليوم الخميس.
ووصل رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون، عقب مصادقة (الكابينت)، على تحويل الدفعة الثالثة من المنحة القطرية إلى القطاع المحاصر، وسط تضارب التقارير المتعلقة بموعد تحويل الدفعة.
التفاصيل وفقا للإعلام الإسرائيلي:
- صحيفة "يديعوت أحرونوت" ذكرت أن جميع الأذرع الأمنية الإسرائيلية أوصت بتحويل الأموال، في أعقاب عدم قيام حركة حماس بالرد على غارات الثلاثاء. ومنعًا لتصاعد التوتر بشكل أكبر، قرر (الكابينت) السماح بإدخالها.
- مصدر سياسي إسرائيلي صرح، الثلاثاء، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قرر عدم السماح بإدخال أموال المنحة القطرية لموظفي غزة والتي كانت مقررة أمس الأربعاء، بزعم التصعيد الذي شهده قطاع غزة الثلاثاء.
- المصدر أضاف أن القرار جاء في أعقاب إصابة ضابط بجراح طفيفة لدى تعرضه لإطلاق نار من شرق غزة عصر الثلاثاء، بالإضافة لتعرض قوة عسكرية إسرائيلية لإطلاق نار ظهرًا شمال القطاع دون وقوع إصابات.
- صحيفة "إسرائيل اليوم" ذكرت الأربعاء أن كافة الأجهزة الأمنية تؤيد قرار "الكابينت"، في حين لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي إسرائيلي على الموضوع.
- هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن السفير القطري العمادي أجرى عدة لقاءات في دولة الاحتلال أمس بهذا الشأن، مشيرة إلى أنه شدد على ضرورة تحويل الأموال منعًا للمزيد من التصعيد.
خلفية:
- قطر كانت قد أعلنت عن منحة مالية للقطاع لستة أشهر بواقع 150 مليون دولار، 90 منها لرواتب موظفي غزة، و60 للوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء.
- رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، كان قد جمد نقل الدفعة الثالثة من أموال المنحة القطرية يوم أمس الأربعاء على خلفية التصعيد عند حدود قطاع غزة وإصابة ضابط إسرائيلي بنيران قناص من داخل القطاع.
- سبق أن منعت إسرائيل دخول المنحة القطرية لموظفي الخدمة المدنية بغزة في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري أيضًا بسبب الاشتباكات على الحدود، قبل أن يتم رفع المنع الأحد الماضي.
- في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي سمحت إسرائيل بالبدء في ضخ أموال على دفعات بقيمة تسعين مليون دولار على مدى ستة أشهر لسداد رواتب الموظفين وتكلفة الوقود.
- حوّلت قطر دفعتين من المنحة بشهري نوفمبر وديسمبر 2018، واستفاد منها الموظفون المدنيون دون العسكريين، والأسر الفقيرة، والخريجين والعُمال، لكن "إسرائيل" كانت تُماطل بإدخال الدفعة الثالثة المستحقة هذا الشهر بذريعة عدم استقرار الوضع الأمني.
- المنحة جاءت ضمن تفاهمات لتثبيت وقف إطلاق النار وفق اتفاق 2014، وتوصلت إليها الأمم المتحدة ومصر وقطر بين فصائل المقاومة في غزة ودولة الاحتلال.
- استشهد المقاوم محمود العبد النباهين (24 عاما) من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، وأصيب اثنان آخران بجراح في قصف مدفعي إسرائيلي شرق مخيم البريج وسط القطاع غزة.
- مجلس مستوطنات أشكول، دعا السكان لـ"مارسة حياتهم المعتادة مع الحفاظ على اليقظة".
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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