الأراضي الفلسطينية المحتلة
الخميس 28 مايو 2020 00:58

الاحتلال الإسرائيلي يجبر عائلة فلسطينية على هدم منزلها (فيديو)

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي إحدى العائلات الفلسطينية على هدم أجزاء من منزلها ذاتيا بدعوى عدم الترخيص.

وأُجبِرت عائلة صيام في حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، على هدم أجزاء من منزلها بعدما أخطرتهم بلدية الاحتلال ثلاث مرات بهدم المنزل تجنبا لدفع غرامات مالية للاحتلال.

وكشفت منظمة حقوقية إسرائيلية تدعى "السلام الآن"، في أكتوبر/تشرين أول 2019، عن هدم سلطات الاحتلال ما لا يقل عن 140 منزلًا فلسطينيًا في القدس الشرقية خلال العام نفسه، وهو أعلى رقم سنوي منذ بدء الاحتفاظ بسجلات المنازل المهدّمة.

ويأتي هدم المنازل المبنية دون تصاريح -بالتزامن مع زيادة كبيرة في النشاط الاستيطاني اليهودي- بالقدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة، منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السلطة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

واعترف ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل،في عام 2017، مخالفًا بذلك الإجماع الدولي، وردًا على ذلك، قطع الفلسطينيون اتصالاتهم بالبيت الأبيض.

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المصدر
الجزيرة مباشر

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