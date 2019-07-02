الثلاثاء 2 يوليو 2019 00:22
الاحتباس الحراري قد يتسبب في خسارة 80 مليون وظيفة بحلول 2030
توقعت منظمة العمل الدولية أن يؤدي الاحتباس الحراري من خلال تسببه بارتفاع الإجهاد الحراري في الزراعة وقطاعات صناعية إلى خسارة في الإنتاجية توازي 80 مليون وظيفة بحلول العام 2030.
التفاصيل:
- قالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقرير جديد، الاثنين، إنه في 2030، قد يضيع 2,2% من مجموع ساعات العمل في العالم بسبب درجات الحرارة المرتفعة، حسب توقعات مبنية على ارتفاع الحرارة العالمية 1,5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.
- سيكون التأثير أكبر في جنوب آسيا وغرب أفريقيا حيث قد يضيع 5% من ساعات العمل عام 2030، وفق ما يقول معدّو التقرير وعنوانه "العمل على كوكب باتت حرارته أعلى: تأثير الإجهاد الحراري على الإنتاجية في العمل والعمل اللائق".
- في المجمل، تمثل الخسائر الاقتصادية 2400 مليار دولار على المستوى العالمي.
- المساعدة في إعداد التقرير كاترين ساجي قالت أمام الصحافة "يوازي ذلك بشكل عام اقتصاد المملكة المتحدة".
- يشير الإجهاد الحراري إلى حرارة أعلى من تلك التي يمكن للجسم أن يتحملها من دون التعرض لأضرار فيزيولوجية، وفق ما أوضحت المنظمة. وأضافت أن ذلك يحصل بشكل عام أثناء بلوغ الحرارة درجات أعلى من 35 مع رطوبة قوية.
- ساجي أكدت أن "تأثير الإجهاد الحراري على الإنتاجية في العمل هي نتيجة خطيرة للتغير المناخي". وقالت "يمكن أن نتوقع رؤية زيادة في التفاوت بين الدول ذات الدخل المرتفع والدول ذات الدخل المنخفض وتدهور ظروف العمل لأكثر الفئات ضعفاً، وكذلك حركات نزوح سكانية".
إنذار مبكر
- القطاعان الأكثر عرضةً لذلك هما قطاع الزراعة الذي يعمل فيه 940 مليون شخص في العالم ويُفترض أن يشكل 60% من ساعات العمل الضائعة بحلول 2030، وقطاع البناء مع 19% من الخسارة في الإنتاجية.
- الخبير الاقتصادي في المنظمة نيكولاس ميتر أوضح أنه إذا كان جنوب آسيا وغرب أفريقيا الأشد معاناة جراء موجة الحر، لن تكون أوربا بمنأى عن ذلك.
- ميتر قال للصحفيين "يجب ترقب أكثر فأكثر فترات (حرّ) على غرار تلك التي شهدناها في الآونة الأخيرة، تكون متكررة بشكل متزايد وأكثر كثافة".
- بهدف ردع خطر الإجهاد الحراري، شجعت المنظمة على "إنشاء بنى تحتية ملائمة وأنظمة إنذار مبكر أفضل أثناء فترات موجات الحر".
المصدر
الفرنسية
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