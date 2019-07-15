الاثنين 15 يوليو 2019 17:55
الاتحاد المغربي لكرة القدم ينفي استقالة رينارد
نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم، الأنباء التي ترددت حول تقدم الفرنسي هيرفي رينارد باستقالته من تدريب منتخب "أسود الأطلس".
جاء ذلك في بيان للاتحاد، عقب إعلان قناة الرياضية المغربية (حكومية) الإثنين عن استقالة هيرفي رينارد.
التفاصيل
- قال بيان منشور على موقع الاتحاد المحلي للعبة على شبكة الإنترنت "ينفي الاتحاد المغربي الأخبار التي يتم تداولها حاليًا بشأن تقديم هيرفي رينارد استقالته من تدريب المنتخب الوطني الأول".
- أضاف البيان "فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي عقد لقاءين يومي الأحد والاثنين مع رينارد لتقييم مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس إفريقيا للأمم بمصر، كما ناقشا مستقبل الفريق الكروي، واتفقا على عقد اجتماعات أخرى في الأيام المقبلة".
- كانت قناة الرياضية المغربية (حكومية) قالت إن هيرفي رينارد، قدم استقالته من منصبه، عقب الخروج المبكر من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بمصر.
- يرتبط رينارد بعقد مع المنتخب المغربي حتى 2022، بعدما شرع في تدريبه عام 2016.
- خسر المنتخب المغربي من نظيره بنين بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ضمن منافسات ثمن النهائي.
- كان رينارد ألقى باللوم على نفسه بعد الخروج المبكر من بطولة كأس الأمم الأفريقية.
- في مؤتمر صحفي، في 5 يونيو/ حزيران الجاري، قال رينارد "أتحمل مسؤولية خسارة المباراة أمام بنين وتوديع بطولة الأمم الإفريقية مبكرًا".
- اختتم رينارد تصريحاته بالقول "أظن أن هذا هو حال كرة القدم، سأحاول حماية الجميع وحتى اللاعبين، يجب أن نضع في الاعتبار كل ما حدث، علينا أن نتحمل المسؤولية عن كل شيء".
- قاد رينارد المنتخب المغربي خلال كأس الأمم الأفريقية الماضية التي أقيمت عام 2017 في الغابون، وخرج أسود الأطلس من دور الثمانية على يد المنتخب المصري.
- تأهل المنتخب المغربي بقيادة رينارد إلى بطولة كأس العالم عام 2018 في روسيا، لكنه خرج من الدور الأول بعدما قدم أداء ممتعا وحصل على إشادة واسعة.
المصدر
وكالات
كلمات مفتاحية