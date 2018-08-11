السعودية
السبت 11 أغسطس 2018 23:45

الاتحاد الأوربي يطالب السعودية بتفاصيل اعتقال ناشطات حقوق الإنسان

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
رويترز
طالب الاتحاد الأوربي المملكة العربية السعودية بكشف ملابسات احتجاز ناشطات في مجال حقوق الإنسان والاتهامات التي يواجهنها.

وقال إنه يجب منح المحتجزات الإجراءات القانونية الواجبة للدفاع عن أنفسهن.

واحتجزت السعودية في الأشهر القليلة الماضية عددا من النشطاء المناصرين لحقوق المرأة، وكان من بينهم من شاركوا في حملات لمنح المرأة الحق في قيادة السيارة وإنهاء نظام وصاية الرجل في المملكة.

وأثارت عمليات الاحتجاز أزمة دبلوماسية مع كندا بعد أن طالبت السلطات الكندية بالإفراج الفوري عن النشطاء المسجونين.

وقالت المفوضية الأوربية إنها تواصلت مع المملكة.

وقالت المتحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد فيدريكا موغيريني "الاتحاد الأوربي يتواصل بشكل بناء مع السلطات السعودية سعيا للحصول على توضيح بشأن الملابسات المحيطة بإلقاء القبض على مدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية، وخصوصا فيما يتعلق بالاتهامات المحددة الموجهة لهن".

وأضافت "نؤكد على أهمية دور المدافعين عن حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني في عملية الإصلاح التي تمضي فيها المملكة وأهمية احترام قواعد الإجراءات القانونية لجميع المحتجزين".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، تحدثت موغيريني إلى وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند عبر الهاتف واتفق الجانبان على تعزيز تعاونهما في مجال حقوق الإنسان إلى جانب مجالات أخرى.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
الاتحاد الأوربي
السعودية
ناشطات حقوق الإنسان
اعتقال
كندا
أزمة دبلوماسية

اقرأ أيضا

Thumbnail
حبس راهب مصري بتهمة قتل رئيس دير بوادي النطرون
Thumbnail
شاهد: آلاف العرب في إسرائيل يتظاهرون ضد "قانون القومية"

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم