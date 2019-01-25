السعودية
الجمعة 25 يناير 2019 21:45

الاتحاد الأوربي يصنف السعودية "خطرا" على بلدانه

ناشط يرتدي زي ولي العهد السعودي خلال مظاهرة أمام البيت الأبيض تطالب بفرض عقوبات على السعودية بعد اختفاء جمال خاشقجي
ناشط يرتدي زي ولي العهد السعودي خلال مظاهرة أمام البيت الأبيض تطالب بفرض عقوبات على السعودية
رويترز
قال مصدران لوكالة رويترز، إن الاتحاد الأوربي أضاف السعودية إلى مسودة قائمة الدول التي تشكل خطرا على بلدانه، بسبب ما وصفه بتراخي الرياض في السيطرة على تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
التفاصيل:
  • التحرك يأتي في ظل تزايد الضغط الدولي على السعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول يوم الثاني من أكتوبر تشرين الأول 2018.
  • تضم القائمة الحالية للاتحاد 16 دولة بينها إيران والعراق وسوريا وأفغانستان واليمن وكوريا الشمالية.
  • تستند القائمة بشكل أساسي على معايير تستخدمها قوة مهام التحرك المالي، وهي هيئة دولية تضم الدول الغنية وتقوم على محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
السعودية
الاتحاد الأوربي
جمال خاشقجي
القنصلية السعودية بإسطنبول
إيران
سوريا
أفغانستان
اليمن
كوريا الشمالية
تمويل الإرهاب

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