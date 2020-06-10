الصراع في ليبيا
الأربعاء 10 يونيو 2020 00:48

الاتحاد الأوربي يدعو لوقف إطلاق النار وسحب المرتزقة من ليبيا

قوات الوفاق أعلنت السيطرة على مدرعات ودبابات وأسلحة متطورة جاءت من الإمارات
غيتي
طالب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوربي ووزراء خارجية كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا "بإلحاح" أطراف النزاع الليبي بوقف إطلاق النار.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن المسؤولين الأربعة "يطالبون بإلحاح كل الأطراف الليبية والدولية بوقف كلّ العمليات العسكرية بصورة فعالة وفورية والانخراط بطريقة بناءة في المفاوضات".

وفي بيان صادر عن الاتحاد الأوربي دعا المسؤولون جميع أطراف الصراع في ليبيا إلى سحب القوات الأجنبية والمرتزقة والعتاد العسكري، التي تعد انتهاكا لحظر توريد الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة على ليبيا.

وأضاف البيان أنه يجب التوصل إلى "اتفاق سريع لوقف إطلاق النار في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.. والانخراط بشكل بناء في حوار تحت إشراف الأمم المتحدة من أجل الوصول إلى اتفاق سياسي شامل وفق المعايير المتفق عليها في مؤتمر برلين".

المصدر
وكالات

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