تركيا وأوربا
الأربعاء 24 يونيو 2020 21:37

الاتحاد الأوربي: مصممون على حماية حدودنا من تركيا

مهاجرون يسيرون إلى معبر بازاركولي الحدودي التركي مع اليونان قبل شهور
رويترز
أكد وزير خارجية الاتحاد الأوربي خلال زيارة للحدود اليونانية التركية أن التكتل مصمم على حماية حدوده الخارجية بينما عبر نظيره اليوناني عن تخوف أثينا من موجة جديدة للمهاجرين من أنقرة.

وقال الوزير جوزيب بوريل، الأربعاء، إن الاتحاد الأوربي "مصمم على حماية الحدود الخارجية للاتحاد ويدعم سيادة اليونان بقوة"، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليونانية الرسمية (آنا). وأضاف "نشارككم القلق وناقشنا كيف نمنع ديناميكية التصعيد".

من جهته، صرح وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس بعدما رافق بوريل إلى الحدود "اليوم وبعد توقف قصير بسبب الجائحة (كوفيد-19) أعلنت تركيا مجددا حدودها البرية نحو أوربا مفتوحة".

وأضاف "في الوقت نفسه ترافق قواتها لخفر السواحل القوارب المكتظة باللاجئين باتجاه الجزر اليونانية".

واتهم ديندياس تركيا "بالإصرار على تقويض أمن واستقرار وسلام شرق المتوسط"، مضيفا أن تركيا "تسببت في مشاكل لكل جيرانها".

ومن المقرر أن يلتقي بوريل، الأربعاء، رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ووزير الدفاع نيكولاوس باناغيوتوبولوس في أثينا.

وشهدت منطقة إيفروس الحدودية مواجهات في مارس/آذار بعد أن قالت تركيا إنها لن تمنع طالبي اللجوء من الوصول إلى الاتحاد الأوربي.   

وعلى الإثر تجمع الآلاف سريعا في المنطقة الحدودية أو استقلوا قوارب للجزر اليونانية، في مسعى للعبور من تركيا للاتحاد الأوربي.

ولعدة أيام، وقعت صدامات على الحدود مع محاولة طالبي اللجوء العبور. وزار قادة مؤسسات الاتحاد الأوربي الثلاث، أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوربية وشارل ميشال رئيس المجلس الأوربي وديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوربي، حينها الموقع.

واليونان ضمن عدة دول على خلاف مع تركيا حول التنقيب عن الطاقة في شرق المتوسط والصراع في ليبيا.

المصدر
الجزيرة مباشر
الفرنسية
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أوربا
تركيا
اليونان

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