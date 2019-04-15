الاتحاد الأفريقي يمهل السودان 15 يوما لتسليم السلطة للمدنيين

الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي الجديد بالسودان رويترز

أمهل مجلس السلم وأمن الأفريقي (تابع للاتحاد الأفريقي)، اليوم الإثنين، المجلس العسكري السوداني 15 يوما لتسليم السلطة للمدنيين.



جاء قرار المجلس الأفريقي بعد اجتماع عقده اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ناقش فيه الوضع في السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير. التفاصيل: في بيان عقب الاجتماع دعا المجلس إلى فتح الأجواء السياسية وأعرب عن قلقه العميق بسبب سيطرة الجيش على السلطة وتأثير ذلك على الوضع الإقليمي والقاري.

المجلس، ندد بتعطيل الدستور وحل البرلمان وتأسيس سلطة الجيش التي وصفها بغير الشرعية رافضا قرار الجيش قيادة المرحلة الانتقالية، ودعا إلى تسليم السلطة لقيادة مدنية ليس لها علاقة بالجيش.

لا يعرف حتى الآن طبيعة ونوعية الإجراءات التي سيتخذها المجلس ضد السودان إذا لم يستجب المجلس العسكري الحاكم لطلبه، ويعتقد أن العقوبات المنتظرة لن تخرج عن المسطرة الاعتيادية التي يطبقها المجلس الأفريقي في حالات مشابهة.

يأتي في مقدمة هذه العقوبات تجميد العضوية إلى حين خروج العسكر من السلطة وتسلميها لحكم مدني.

دافع عضو المجلس العسكرى الانتقالي الفريق الركن جلال الدين الشيخ الطيب عن الخطوات التي اتخذها المجلس العسكري الحاكم بالسودان ورفض تسميتها بالانقلاب.

الطيب يزور إثيوبيا لاطلاع الأفارقة على حقيقة الأوضاع في السودان، ضمن أول زيارة خارجية يقوم بها أحد أعضاء المجلس العسكري الحاكم الجديد في السودان.

الطيب، قال إن انحياز القوات المسلحة للشعب يأتي استجابة لرغباته في التغيير وتجسيدا لتطلعات كل فئاته نحو حياة أفضل، ولا يعد انقلابا عسكريا أو طمعا في سلطة. تضارب الأنباء حول مكان زوجة البشير: وداد بابكر- زوجة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير من ناحية أخرى ذكرت صحيفة (التيار) السودانية أن حكومة جنوب السودان، رفضت، طلباً لزوجة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وداد بابكر وشقيقه عبد الله، بشأن مغادرة جوبا إلى الإمارات.

وقالت الصحيفة، إن حكومة دولة جنوب السودان رفضت منح وداد بابكر وشقيق البشير، عبد الله، إذناً بمغادرة أراضيها إلى دبي، وطلبت منهما العودة إلى الخرطوم والسفر من هناك.

الصحيفة قالت إن "وداد بابكر وصلت إلى جوبا قبل سقوط نظام البشير بيوم بصحبة أبنائها، في حين وصل عبد الله البشير قبل السادس من أبريل، للقاء بعض شركائه".

ونقلت الصحيفة عن ميان دوت، سفير جوبا في الخرطوم، قوله إن "شقيق البشير، عبد الله، كان في جوبا منذ أيام، لكنّه وصل إلى الخرطوم السبت الماضي، ونفى وجود زوجة الرئيس المخلوع وداد في جوبا".

وفي تعليق رسمي من جوبا، قال السكرتير الصحفي لرئيس جنوب السودان، لوكالة ( الأناضول) التركية: إنه "ليست لدينا فكرة عن مكان وجود السيدة بابكر".

حتى اليوم الخامس من عزل البشير، لم تُعرف أخبار عن الرئيس المعزول ولا عن عائلته، لكنَّ بيان تلاه عوض بن عوف رئيس المجلس العسكري الذي تنحي بعد يوم واحد، أكد أنه تم التحفظ على الرئيس في "مكان آمن" بعد "اقتلاع نظامه".