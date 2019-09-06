السودان
الجمعة 6 سبتمبر 2019 21:27

الاتحاد الأفريقي يرفع تعليق عضوية السودان

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
الجزيرة
قرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي رفع تعليق عضوية السودان في جميع أنشطة الاتحاد، وذلك غداة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عبدالله حمدوك.
التفاصيل:
  • القرار جاء خلال جلسة طارئة للمجلس بحثت تطورات الأوضاع في السودان.
  • سفارة السودان لدى إثيوبيا رحبت بقرار الاتحاد الأفريقي إنهاء تعليق أنشطة السودان لديه.
  • اعتبرت السفارة في بيان لها أن الخطوة تأتي اعترافًا بالجهود المضنية التي بذلتها الأطراف الفعالة في البلاد  لتشكيل حكومة مدنية انتقالية.
  • في يونيو/ حزيران الماضي، قرر الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته لحين تسليم السلطة للمدنيين.
  • جاء القرار آنذاك قبل انتهاء المدة 60 يوما التي منحها الاتحاد مطلع مايو/ أيار الماضي للمجلس العسكري في السودان لتسليم السلطة لحكومة انتقالية.
  • مجلس السلم والأمن هو الهيئة المعنية بتسوية النزاعات وحفظ السلام والاستقرار في القارة الأفريقية.
  • تأسس المجلس في يوليو/ تموز 2002 وبدأ عمله في ديسمبر/كانون الأول 2003.
  • يتكون المجلس من 15 دولة؛ منها 5 دول يتم انتخابها كل ثلاث سنوات، و10 دول لمدة سنتين.
  • الخميس، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك تشكيل الحكومة السودانية الجديدة من 18 وزيرا.
  • هذه هي أول حكومة تشهدها البلاد بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير تحت وطأة احتجاجات شعبية في أبريل/ نيسان الماضي.
المصدر
الأناضول
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السودان
مجلس السلم والأمن الأفريقي
الاتحاد الأفريقي
تعليق العضوية

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