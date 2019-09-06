الجمعة 6 سبتمبر 2019 21:27
الاتحاد الأفريقي يرفع تعليق عضوية السودان
قرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي رفع تعليق عضوية السودان في جميع أنشطة الاتحاد، وذلك غداة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عبدالله حمدوك.
التفاصيل:
- القرار جاء خلال جلسة طارئة للمجلس بحثت تطورات الأوضاع في السودان.
- سفارة السودان لدى إثيوبيا رحبت بقرار الاتحاد الأفريقي إنهاء تعليق أنشطة السودان لديه.
- اعتبرت السفارة في بيان لها أن الخطوة تأتي اعترافًا بالجهود المضنية التي بذلتها الأطراف الفعالة في البلاد لتشكيل حكومة مدنية انتقالية.
AU Peace and Security Council #PSC today at its 875th Meeting decides to lift the suspension of the participation of #Sudan in the activities of the #AU, now that #Sudan established a civilian-led Government;Commits to support its reconstruction & int'l mobilization efforts pic.twitter.com/CaDFbqYhaR— African Union Peace (@AU_PSD) September 6, 2019
- في يونيو/ حزيران الماضي، قرر الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته لحين تسليم السلطة للمدنيين.
- جاء القرار آنذاك قبل انتهاء المدة 60 يوما التي منحها الاتحاد مطلع مايو/ أيار الماضي للمجلس العسكري في السودان لتسليم السلطة لحكومة انتقالية.
- مجلس السلم والأمن هو الهيئة المعنية بتسوية النزاعات وحفظ السلام والاستقرار في القارة الأفريقية.
- تأسس المجلس في يوليو/ تموز 2002 وبدأ عمله في ديسمبر/كانون الأول 2003.
- يتكون المجلس من 15 دولة؛ منها 5 دول يتم انتخابها كل ثلاث سنوات، و10 دول لمدة سنتين.
- الخميس، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك تشكيل الحكومة السودانية الجديدة من 18 وزيرا.
- هذه هي أول حكومة تشهدها البلاد بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير تحت وطأة احتجاجات شعبية في أبريل/ نيسان الماضي.
المصدر
الأناضول