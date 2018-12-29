الإندبندنت: تغييرات السعودية هدفها دعم سيطرة ابن سلمان

وصفت صحيفة "الإندبندنت"البريطانية التغييرات الأخيرة في السعودية بأنها خطوة تدعم قبضة ولي العهد محمد بن سلمان علي السلطة رغم الانتقادات الموجهة له بالتورط في قتل خاشقجي وحرب اليمن.

ونقلت الصحيفة البريطانية في افتتاحيتها، الجمعة، عن محللين سياسيين قولهم إن مجموعة الأوامر الملكية التي أصدرها العاهل السعودي الملك سلمان، الخميس الماضي، تضمنت وضع أعضاء أصغر سنا من العائلة الملكية الحاكمة ومن المقربين والموالين لنجله الأصغر وولي عهده، في مناصب قيادية في مجلس الوزراء، والمناصب العسكرية والمدنية.

أبرز ما ورد في افتتاحية الإندبندنت:

علي الشهابي رئيس مؤسسة "آرابيا"، وهي مؤسسة أبحاث مقربة من القيادة السعودية بالرياض، أبلغ الإندبندنت أن ولي العهد الذي يختصر اسمه إلى الأحرف الثلاث، إم بي إس، بهذه التغييرات يقوم بتدعيم سلطاته في الحكم ليس فقط في مجلس الوزراء ولكن أيضا في وضع الأمراء الموالين له في مناصب عليا في الحكومة والحرس الوطني.

شينزيا بيانكو المختصة بالشؤون السعودية في "جلف ستيت أناليتيكس" للاستشارات، قالت، للإندبندنت، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لا يأخذ أية خطوة للخلف ولا يتراجع، حيث استمر في تقلد مناصبه الرئيسة كوزير للدفاع ورئاسة مجلس الشؤون الأمنية والدفاعية الذي يضم العديد من الوزراء المهمين وكبار المسؤولين في المملكة الغنية بالنفط.

أحد المحللين المختصين في شؤون منطقة الخليج، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، قال للصحيفة: "ما زلت لا أستطيع التغلب على فكرة أن وزير المالية السابق إبراهيم العساف صار حاليا وزيرا للخارجية، من محتجز في فندق ريتز كارلتون إلى وزير للخارجية في فترة حرجة بالنسبة للمملكة، إنهم يحتاجون لشخص ما بمقدوره تنظيف صورة المملكة، شخص تثق فيه الحكومات الأجنبية".

وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف (غيتي)

المحلل السياسي مضى يقول:" اختيار عساف مثير للغاية لأنه يعرف الجانب المظلم تماما في القيادة السعودية، وعلى الأرجح سوف ينجح بشكل أفضل في تمثيلهم".

شخصية مقربة من القيادة السعودية وصفت عودة عساف بأنها محاولة للتعامل مع مشاكل العلاقات العامة التي تواجهها المملكة، فقد جيء به ليعطي مزيدا من الوقار ويقوم بتوصيل رسالة للخارج مفادها أن السياسة الخارجية للمملكة تعود إلى ماضيها الأكثر نضجا.

في ظل الملك سلمان، تخلصت السعودية من نظام تقليدي لصناعة القرار استمر لعقود. نظام يقوم على التوافق بين أجنحة مختلفة في العائلة الملكية الحاكمة، واستبدلته بآخر يركز بوضوح كل السلطات والصلاحيات في يد رجل واحد، هو ولي العهد محمد بن سلمان البالغ من العمر 33 عاما.

بعد فضيحة مقتل خاشقجي والانتقادات الغربية المتزايدة لتعامل السعودية مع الحرب في اليمن، بعض المراقبين أعربوا عن أملهم في أن يضع الملك سلمان كوابح على سلوك ولي عهد، بشكل أو بآخر، فيما رأي آخرون ان التطلع لرؤية ملك السعودية يقوم بتغيير النظام داخليا ربما يكون أمرا غير مجد.

الإندبندنت اختمتت افتتاحيتها بالنقل عن، ها هيليار الباحثة في مجلس الأطلسي ومعهد الخدمات الملكية الموحدة، في تغريدة لها على صفحتها عبر "تويتر": "بالنظر إلى التعديل الوزاري في مجلس الوزراء السعودي وكل التغييرات التي تمت تذكروا جيدا: عندما يصير محمد بن سلمان ملكا، فإنه قد يقدم على فصل كل أعضاء مجلس الوزراء دفعة واحدة:".

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