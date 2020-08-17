التطبيع الإماراتي الإسرائيلي
الاثنين 17 أغسطس 2020 19:26

"الإمارات ليست قطر".. إماراتي يهدد المقيمين في بلاده الرافضين للتطبيع (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لناشط إماراتي يهدد المقيمين في بلاده والرافضين للتطبيع الإماراتي مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الناشط، ويدعى جمال بن خريطان، وهو من أشهر مشجعي نادي الشباب الإماراتي، إن الجهات الأمنية في الإمارات ستتعامل مع من يعارض التطبيع.

وأضاف الناشط، الذي يلقب "بدكتور العملاق"، أنه في حال عدم قبول المقيمين لسياسات الإمارات مع إسرائيل فإن عليهم مغادرةُ البلاد.

وقال جمال بن خريطان إنهم ليسوا في دولة قطر التي يتمتع المواطنون والمقيمون فيها بحرية الرأي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حلقة لبعض المغردين الوافدين احترم ،، تحترم

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وعلق بعض المتابعين بأنه أراد أن يذم في قطر فقال إنها دولة حرية الرأي.

المصدر
الجزيرة مباشر

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