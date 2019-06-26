الإمارات: لا يمكن تحميل أي دولة المسؤولية عن هجمات خليج عُمان

وزير الخارجية الإماراتي: لا يمكن تحميل أي دولة المسؤولية عن هجمات خليج عُمان غيتي

قال وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، الأربعاء، إن هناك حاجة لأدلة "واضحة ودقيقة وعلمية يقتنع بها المجتمع الدولي" بشأن الهجمات على ناقلات نفط في خليج عمان مؤخرا.

التفاصيل: بن زايد قال في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي في موسكو إن الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط يوم 13 يونيو/ حزيران الجاري بخليج عمان لا يمكن تحميل أي دولة المسؤولة عنها لعدم كفاية المعلومات.

قال الوزير الإماراتي "نحن في منطقة مضطربة ومهمة للعالم، ولا نريد مزيدا من الاضطرابات ولا نريد مزيدا من القلق، نريد مزيدا من الاستقرار".

ذكر أن هناك مناقشات أولية لتشكيل تحالف دولي بشأن الأمن البحري بمنطقة الخليج، في إشارة على ما يبدو لما أعلن عنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قبل أيام من سعي واشنطن وحلفائها في المنطقة لبناء تحالف لمراقبة حركة الملاحة بالخليج.

ذكر الوزير الإماراتي أنه سيتم العمل مع الأمم المتحدة للوصول لحل سياسي للحرب الدائرة في اليمن. يأتي هذا الموقف بعد أن كان التحالف السعودي الإماراتي الذي يحارب الحوثيين في اليمن قد اعتبر الهجوم بخليج عمان "تصعيدا كبيرا" مشيرا إلى أنه بالإمكان ربطه بهجوم سابق بمضيق باب المندب في 12 مايو/أيار نسب إلى الحوثيين. وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد نتائج التحقيق: قدمت الإمارات نتائج تحقيق بشأن تفجيرات استهدفت أربع سفن قبالة سواحلها في إمارة الفجيرة الشهر الماضي، من بينها ناقلتا نفط سعوديتان، إلى الأمم المتحدة.

تظهر النتائج أن دولة ما تقف وراء العملية لكنها لا تذكر أي دولة بالاسم.

حملت الولايات المتحدة والسعودية إيران المسؤولية عن الهجمات وهو ما تنفيه طهران.

أكد وزير الخارجية الأمريكية أن تقييما استند إلى معلومات استخباراتية مكنها من تأكيد أن طهران هي المسؤولة عن الهجوم.